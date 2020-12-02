Командиры украл казну й сбежал к врагу

В конце 1919-го некоторые украинские атаманы перешли на сторону большевиков Фото: hai-nyzhnyk.in.ua

2 декабря 1919 года украинский атаман Емельян Волох перешел на сторону большевиков в городке Любар - ныне Житомирской области. Через сутки способствовал похищению из города остатков казны Украинской Народной Республики.

Еще в начале 1919 года Волох, как командир Богдановского полка, арестовал командира Запорожского корпуса полковника Петра Болбочана, который критиковал власть и ее действия. Занял его место. А уже во время боев с "красными" корпус попал в окружение и новый командир сразу же объявил о признании большевистской власти. Военное командование УНР советовало главному атаману Симону Петлюре устранить Волоха и предать суду, впрочем Петлюра заступился за него, называя добрым знакомым и верным воякой, искренним украинцем.

Уже в конце года украинские войска оказались в "треугольнике смерти", зажатые между "красными", "белыми" и поляками в пределах современных Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей. Волох, который укрепился в Любаре, отказался выполнять приказы и начал мятеж. К нему присоединились атаманы Александр Данченко и Ефим Божко. Развернули красные флаги и призвали воинов принять советскую власть, бороться за нее. Вероятно, сами поверили в лозунги украинских коммунистов-боротьбистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинские войска принимали присягу 1919 года - архив выложил фото в сеть

Тогда отряды Данченко напали на местную почту, где хранилась украинская казна, уже частично разграбленная в Проскурове. Ее охраняли представители юношеской сотни, которые сказали, что за деньги сражатся не будут. Предатели забрали около 2 млн украинских карбованцев и 30 тыс. царских рублей серебром. Это поставило Украину, которая находилась в очень тяжелом положении, в катастрофическое. А что же в итоге произошло с деньгами неизвестно до сих пор.

Вскоре мятежники соединятся с большевиками в Чуднове, а затем Волоха провозгласят главнокомандующим Красной армии Украины, сформированной из воинских частей УНР.

Уже через 10 лет советская власть обвинит Волоха в подготовке антибольшевистского вооруженного восстания. В 1937-м его расстреляют в урочище Сандармох. Божко погибнет в том же декабре 1919-го при невыясненных обстоятельствах, а судьба Данченко неизвестна.

Украинская повстанческая атаманша 16-летняя Александра Соколовская - Маруся, погибла 6 ноября 1919 года. Об этом свидетельствовал неподтвержденный некролог, упомянутый писателем Климом Полищуком. С большевиками на Правобережье боролась вся семья девушки. Сначала погиб отец, потом братья. Ее избрали атаманом, а за легендами, ритуал посвящения девушка прошла в родном поселке на вершине капища Девич-гора. Тогда же взяла псевдоним Маруся. Под ее руководством отряд вырос до тысячи бойцов. Имели на вооружении пулеметы и пушки. В конце года, кроме большевиков, вынуждены были воевать и с белогвардейцами. Как погибла точне неизвестно.