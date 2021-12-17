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суббота, 18 декабря 2021 08:20

Кобзарів почала знищувати радянська влада

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Кобзарів почала знищувати радянська влада
Советская власть с кобзарями боролась указами о запрете нищенства и антисоветского репертуара. Фото: https://acc.cv.ua

Совнарком Советского Союза 18 декабря 1920-го принял постановление "Об учете музыкальных инструментов". Бандуристов и кобзарей обязали в течение трех дней явиться в органы власти.

Этот нормативный акт рассматривался как репрессивный метод против культурного значения кобзарских инструментов. Газеты советского времени глумились над кобзой, навязывая украинскому народу привычную для русских гармошку. Газета "Правда" назвала кобзу "музыкальной сохой".

Украинцев, предпочитавших бандуру, лиру и кобзу, называли националистами и врагами пролетариата. Среди кобзарей больше всего было незрячих музыкантов. Они зарабатывали на жизнь игрой на музыкальных инструментах.

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Слепых певцов обязали в трехдневный срок зарегистрировать свои инструменты и получить документ на право пользования ими. На самом деле, кобзарям отказывали в регистрации и десятками расстреливали без суда как "буржуазных националистов". У них отбирали инструменты и передавали в учебные заведения. Позже с кобзарями боролись указами о запрете нищенства и антисоветского репертуара.

$2 млн долларов составил бюджет фильма "Поводырь". Картина Олеся Санина о расстреле кобзарей 1932-го советскими властями вышла в прокат 12 ноября 2014-го. Главные роли в фильме "Поводырь" сыграли Станислав Боклан и Антон-Святослав Грин.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
декабря

Кобзарів почала знищувати радянська влада

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