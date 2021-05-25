Ко дню убийства Петлюры в сеть выложили уникальные фото и документы

Фото: ЦГАВО Украины

Ко дню смерти главного атамана УНР Симона Петлюры Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины подготовил онлайн-выставку.

Показали фотографии и документы, касающиеся захоронения и памяти Петлюры.

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"Сегодня имя Петлюры, как символ независимости и развития, на устах сотен тысяч. Завтра оно будет на устах миллионов, как светлая легенда о вожде-герое. Ведь украинская армия под руководством Петлюры, одиноко боролась на востоке Европы против большевизма - боролась не только за свободу и государственность Украины, она боролась против всемирной угрозы. И поэтому светлый образ Симона Петлюры, как персонификация той бесконечной до сих пор борьбы Украины - уже сейчас заслуживает на общечеловеческий поклон", - процитировали в архиве слова поэта Леонида Полтавы.

Завербованный советскими спецслужбами эмигрант из Российской империи Самуил Шварцбард расстрелял главного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюру в центре Парижа 25 мая 1926-го. От ранений украинец умер в больнице. Благодаря тайной деятельности Кремля, суд оправдал напавшего.