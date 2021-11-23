Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

 
Ексклюзивы
1/5
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
1 Просмотров: 1503
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 2538
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1098
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 900
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2007
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1071
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1827
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10306
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
Фото
Все фото
10
32
7
47
3
Показали старинные фото галицкого города
Показали старинные фото галицкого города
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
&quot;В планах - сжечь Москву&quot;: показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
Археологи нашли самые древние ювелирные украшения
Археологи нашли самые древние ювелирные украшения
Видео
Все видео
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2754
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4662
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1449
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1161
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2754
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 909
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 08:21

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

  Комментировать
Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире
Карикатуру "Чарльз Дарвин. Выражение эмоций у человека и животного" опубликовал ноябрьский номер лондонского журнала Fun 1872 года.

Британский ученый Чарльз Дарвин 24 ноября 1859 года издал книгу "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение подходящих пород в борьбе за жизнь". Над книгой автор работал 20 лет.

Чарльз Роберт Дарвин родился в семье врача в городе Шрусбери на юго-западе Англии. Студентом ездил в школу в Южную Америку. Побывал в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и на Галапагосских островах в Тихом океане.

Однажды парень нашел остатки крупных четвероногих млекопитающих и заметил, что их кости похожи на кости современных зверей, только гораздо больше. Задумался над тем, почему вымерли все эти гигантские животные. Предположил, что за многие миллионы лет они эволюционировали. Более двух десятилетий размышлял о своей теории эволюции, которая длилась много миллионов лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Писатель Джеймс Джойс: "Мои герои - просто болтуны"

Дарвин боялся религиозного преследования и позора. Современники неоднозначно восприняли труд Дарвина. Теория эволюции ученого объясняла многие загадочные вопросы биологии. Но ортодоксальные христиане объявили произведение ересью. Первое издание, 1250 экземпляров, было раскуплено за 2 дня. Экземпляр стоил 15 шиллингов – $91 на современные деньги. Полтысячи книг забронировала столичная библиотека Муди. В течение жизни Дарвина книга прошла шесть изданий.

За свои открытия в области биологии учёный получает множество наград от научных обществ Европы. "О происхождении видов" в Великобритании признали самой влиятельной научной книгой, которую когда-либо писали. Спустя 12 лет Дарвин издает следующую книгу "Происхождение человека и половой отбор", в которой изложил доказательства происхождения человека от обезьяны.

В американском городке Дэйтон 10 июля 1925-го начался суд над учителем Джоном Скоупсом известен как "Обезьяний процесс". Скоупс на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина.

После "Обезьяньего процесса" из 15 штатов только 2 – Арканзас и Миссисипи – запретили преподавание теории Дарвина в школах. Закон Батлера в штате Теннесси просуществовал до 1967 года.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 171477
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 9639
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 9027
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8631
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 8154
История
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 1 Просмотров: 6066
Показали старинные фото галицкого города
Показали старинные фото галицкого города
10
 Просмотров: 810
"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался
"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался
 Просмотров: 4635
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
32
 Просмотров: 6390
Московская церковь назвала украинца антихристом
Московская церковь назвала украинца антихристом
 4 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
3
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
3
Зеленский выступит в Раде
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Турки сбили российский военный самолет
Голосов: 2458
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть