Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

Карикатуру "Чарльз Дарвин. Выражение эмоций у человека и животного" опубликовал ноябрьский номер лондонского журнала Fun 1872 года.

Британский ученый Чарльз Дарвин 24 ноября 1859 года издал книгу "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение подходящих пород в борьбе за жизнь". Над книгой автор работал 20 лет.

Чарльз Роберт Дарвин родился в семье врача в городе Шрусбери на юго-западе Англии. Студентом ездил в школу в Южную Америку. Побывал в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и на Галапагосских островах в Тихом океане.

Однажды парень нашел остатки крупных четвероногих млекопитающих и заметил, что их кости похожи на кости современных зверей, только гораздо больше. Задумался над тем, почему вымерли все эти гигантские животные. Предположил, что за многие миллионы лет они эволюционировали. Более двух десятилетий размышлял о своей теории эволюции, которая длилась много миллионов лет.

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Дарвин боялся религиозного преследования и позора. Современники неоднозначно восприняли труд Дарвина. Теория эволюции ученого объясняла многие загадочные вопросы биологии. Но ортодоксальные христиане объявили произведение ересью. Первое издание, 1250 экземпляров, было раскуплено за 2 дня. Экземпляр стоил 15 шиллингов – $91 на современные деньги. Полтысячи книг забронировала столичная библиотека Муди. В течение жизни Дарвина книга прошла шесть изданий.

За свои открытия в области биологии учёный получает множество наград от научных обществ Европы. "О происхождении видов" в Великобритании признали самой влиятельной научной книгой, которую когда-либо писали. Спустя 12 лет Дарвин издает следующую книгу "Происхождение человека и половой отбор", в которой изложил доказательства происхождения человека от обезьяны.

В американском городке Дэйтон 10 июля 1925-го начался суд над учителем Джоном Скоупсом известен как "Обезьяний процесс". Скоупс на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина. После "Обезьяньего процесса" из 15 штатов только 2 – Арканзас и Миссисипи – запретили преподавание теории Дарвина в школах. Закон Батлера в штате Теннесси просуществовал до 1967 года.