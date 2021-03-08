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вторник, 09 марта 2021 08:20

Книга ученого вышла за день до его смерти

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Книга ученого вышла за день до его смерти
Коперник поселился в крепости, откуда было хорошо видно ночное небо. Картина "Астроном Коперник, или Разговор с Богом", картина Я. Матейко, 1872

Каноник и врач польско-немецкого происхождения Николай Коперник 9 марта 1497-го совершил первые астрономические наблюдения.

Николай Коперник родился 19 февраля 1473-го в Пруссии. Парень получил образование в Краковском университете. Впоследствии дядя отправил племянника учиться в Болонью в Италии. Николаеве быстро надоели лекции по каноническому праву, и он увлекся живописью, философией, математикой и астрономией.

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В Падуе изучал юриспруденцию и медицину. 33-летний Николай вернулся на родину. Занял место священника в рыбацком поселке Фромборк, что в устье Вислы. Коперник поселился в одной из башен местной крепости, откуда было хорошо видно ночное небо. Все астрономические приборы сделал собственноручно.

Коперник заметил, что тогдашние представления о Вселенной - слишком поверхностны. Впоследствии пришел к мысли, что это не Земля, а Солнце является его неподвижным центром. Книга "О вращении небесных сфер" вышла в свет за несколько дней до его смерти. Этой работе ученый посвятил более 40 лет. Книга Коперника латыни вышла тиражом 1 тыс экземпляров в Нюрнберге с анонимной предисловием.

Николай Коперник умер в Фромбоке 1543-го. Похоронен в кафедральном соборе рядом с мастерской.

Останки польского астронома Николая Коперника, найденные в 2005 году, торжественно перезахоронили 22 мая 2010-го в кафедральном соборе города Фромборк, что в Польше. В 2005 году группа польских исследователей обнаружили череп и несколько костей, которые были похоронены в месте, где Коперник должен был лежать. Анализ останков показал, что кости принадлежали мужчине 70 лет. Ученые, исследовав ДНК, на 97% уверены, что останки принадлежат Копернику.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
марта

Книга ученого вышла за день до его смерти

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