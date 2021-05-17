Київська князівна двічі виходила заміж за французів

Anna Yaroslavna koronuvalasʹ na prestol Frantsiyi pislya zamizhzhya. Foto: http://www.bl.uk Za try roky do tsʹoho do Kyyeva prybulo frantsuzʹke posolʹstvo na choli z yepyskopom Shalona Rodzherom III. Vin osobysto pospilkuvavsya iz knyazem Yaroslavom Mudrym. Domovylysya, shcho yoho donʹku Annu viddadutʹ za bezditnoho i ovdoviloho Henrikha. Tsym shlyubom frantsuzy khotily zabezpechyty pidtrymku Yaroslava proty Svyashchennoyi Rymsʹkoyi imperiyi ta otrymaty spadkoyemtsya cholovichoyi stati. V ti chasy tserkva zaboronyayutʹ shlyub z rodychamy do sʹomoho kolina. Tomu yevropeysʹki koroli, yaki chasto dovodylysya odyn odnomu dalekoyu ridneyu, shukaly paru v dalekykh zemlyakh. Yaroslav uzhe ukladav vyhidni dynastychni shlyuby svoyikh ditey, tomu z·hodu posolʹstvo otrymalo odrazu. Anna zdobula harnu osvitu pry knyazhomu dvori, de vyvchala chytannya ta pysʹmo, istoriyu, inozemni movy, matematyku ta malyuvannya. CHYTAYTE TAKOZH: Knyazʹ peremih brativ i zaynyav prestol Podruzhnye zhyttya Anny Yaroslavny tryvalo 11 rokiv. Korolʹ Henrikh zahynuv u boyu. Z·hidno z yoho zapovitom, vona stala opikunkoyu 8-richnoho korolya Filippa. Stavyla pidpysy na vazhlyvykh dokumentakh vlasnoruch. Vona pidpysuvala dokumenty kyrylychnymy literamy "Ana Rʺyna", tobto "Anna Rehina", shcho oznachaye "Anna Koroleva". Yiyi pidpys na odnomu z dokumentiv ye naydavnishym publichnym zrazkom davnʹoukrayinsʹkoyi pysemnosti. Shchob pravyty Frantsiyeyu – pereyikhala v korolivsʹku rezydentsiyu - misto Sanlis, za 45 km vid Paryzha. Tam koroleva Anna zasnuvala abat·stvo svyatoho Vensana, monastyr svyatoho Vikentiya. 1062-ho Anna vdruhe vyyshla zamizh za hrafa Raulya de Krepi-i-Valua. Yak koroleva-vdova Anna ne mala prava vykhodyty zamizh za piddanoho svoho cholovika y syna. Ta y Raulʹ buv odruzhenyy, prote niby-to zvynuvatyv druzhynu Eleonoru u zradi i rozirvav shlyub. Papa Oleksandr II vidluchyv yoho vid tserkvy za tse. Podruzhzhya bulo razom 12 rokiv. Hraf buv radnykom starshoho syna Anny. Pislya smerti Raulya Anna povernulasya do dvoru yak koroleva-maty. Vostannye imʺya Anny Yaroslavny bulo na dokumenti 1075-ho. Shcho stalosya z neyu potim nevidomo. Naprykintsi XVII st. vchenyy abat Menetriye znayshov mohylu Anny v tserkvi Vilʹyersʹkoho abat·stva, poblyzu mista Etamp u Frantsiyi. Latynytseyu na hrobnytsi buv nadpys: "Hic jacet Domina Agnes uxor quondam Henrici Regis, Eorum per miſericordiam Dei requiſcant in pace". Tse oznachaye "Tut lezhytʹ pani Anna, vdova korolya Henrikha". 2 hrudnya 1015-ho velykoknyazhyy stil u Kyyevi posiv Yaroslav Mudryy – syn Volodymyra Velykoho, vnuk Svyatoslava Khorobroho. Vin pravyv Kyyivsʹkoyu Russyu 35 rokiv, bezperervno voyuyuchy. U tsey period knyazivstvo dosyahlo vershyn viysʹkovoyi mohutnosti. Показати більше 2553 / 5000 Результати перекладу Анна Ярославна короновалась на престол Франции после замужества. Фото: http://www.bl.uk

Во французском Реймском соборе 19 мая 1051-го киевская княжна Анна Ярославна вышла замуж за французского короля Генриха I. За четыре дня короновалась на престол Франции.

За три года до этого в Киев прибыло французское посольство во главе с епископом Шалона Роджером III. Он лично пообщался с князем Ярославом Мудрым. Договорились, что его дочь Анну отдадут за бездетного и овдовевшего Генриха. Этим браком французы хотели обеспечить поддержку Ярослава против Священной Римской империи и получить наследника мужского пола. В те времена церковь запрещала брак с родственниками до седьмого колена. Поэтому европейские короли искали пару в дальних землях.

Ярослав уже заключал выгодные династические браки своих детей, поэтому согласие посольство получило сразу. Анна получила хорошее образование при княжеском дворе, где изучала чтение и письмо, историю, иностранные языки, математику и рисование.

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Супружеская жизнь Анны Ярославны продолжалось 11 лет. Король Генрих погиб в бою. Согласно его завещанию, она стала опекуншей 8-летнего короля Филиппа. Ставила подписи на важных документах собственноручно. Она подписывала документы кириллическими буквами "Ана Ръина", то есть "Анна Регина", что означает "Анна Королева". Его подпись на одном из документов является древнейшим публичным образцом древнеукраинской письменности.

1062-го Анна вторично вышла замуж за графа Рауля де Крепи и-Валуа. Как королева-вдова Анна не имела права выходить замуж за подданного своего мужа и сына. И Рауль был женат, однако якобы обвинил жену Элеонору в измене и расторг брак. Папа Александр II отлучил его от церкви за это. Супруги были вместе 12 лет. Граф был советником старшего сына Анны. После смерти Рауля Анна вернулась ко двору как королева-мать.

Последний раз имя Анны Ярославны было в документе 1075-го. Что произошло с ней потом неизвестно. В конце XVII в. ученый аббат Менетрие нашел могилу Анны в церкви Вильерського аббатства, близ города Этамп во Франции. Латиницей на гробнице была надпись: "Hic jacet Domina Agnes uxor quondam Henrici Regis, Eorum per misericordiam Dei requiscant in pace". Это означает "Здесь лежит госпожа Анна, вдова короля Генриха".

2 декабря 1015-го великокняжеский стол в Киеве занял Ярослав Мудрый - сын Владимира Великого, внук Святослава Храброго. Он правил Киевской Русью 35 лет, непрерывно воюя. В этот период княжество достигло вершин военного могущества.