Киты у острова поссорили государства

Дерижабль над островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Фото: Bild

Парижская мирная конференция 25 сентября 1919 года гарантировала Норвегии право владения островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

Первооткрывателем Шпицбергена считается Виллем Баренц. Впервые он высадился на Медвежьем острове 10 июня 1596 года. В 1610 году Йонас Пул к западу от Шпицбергена видел большое количество китов и Англия отправила экспедицию под командованием Пула и Томаса Эджа. Они взяли на работу китобоев, но оба их судна потерпели крушение. Назревал международный политический конфликт за право владения островом.

Король Кристиан IV утверждал, что союз Дания-Норвегия имеет право на все Северное море. Англия захотела выкупить права в Дании-Норвегии. Франция, Нидерланды и Испания утверждали, что Северное море является свободной зоной.

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С 1900 года на Шпицбергене началась добыча угля. Архипелаг стал экономически привлекательным. Первая мировая война и большевистский переворот в России в 1917 году разрешили Норвегии единолично претендовать на архипелаг. Принято шпицбергенский трактат, согласно которому был признан норвежский суверенитет Шпицбергена. Все 39 стран, подписавших договор, имели право свободно осуществлять там хозяйственную деятельность.

Через 8 лет Норвегия официально объявила Шпицберген частью королевства.

В апреля 1928 года по Милан на Северный полюс вылетает трехмоторный дирижабль "Италия". На борту 16 человек - 13 членов экипажа во главе с строителем дирижаблей Умберто Нобиле (1885 - 1978), трое ученых и собака генерала - фокстерьер титин. 23 мая 1928 команда на дирижабле "Италия" впервые достигает центра Северного полюса. Через несколько дней они разбились.