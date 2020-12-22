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вторник, 22 декабря 2020 12:54

Китайский шелк и золотые нити - рассказали о богатом захоронении древнеримского периода в Лондоне

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Китайский шелк и золотые нити - рассказали о богатом захоронении древнеримского периода в Лондоне
Ученым удалось узнать больше о римской аристократке, похороненной в пределах современного рынка Спиталфилдс Фото: Museum of London Archaeology

На территории рынка Спиталфилдс в Лондоне в 1999 году археологи нашли захоронение женщины времен Римской империи. Больше о ней узнали исследователи из Лондонского археологического музея.

21 год назад специалисты раскопали каменный саркофаг, внутри которого находился изысканно украшенный свинцовый гроб, а в нем скелет женщины. Рядом с ней обнаружили могилы еще 500 человек, подавляющее большинство из которых были мужчинами, пишет Insider.

Недавно установили, что на момент захоронения женщину завернули в высококачественный китайский шелк, переплетенный тонкой золотой нитью. Одежда была фиолетового цвета, что символизировало богатство и могущество, ведь в Римской Британии существовали трудности с получением такого красителя. Очевидно, была аристократкой.

Анализ зубов покойной показал, что большую часть своей жизни она проживала на материковой части Европы. Предполагают, что в Англию переехала после того, как вышла замуж за римского сенатора между 350 - 410 годами н.э.

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Также под рынком удалось найти целый сегмент кладбища, посвященный маленьким детям. По словам археологов, для того времени это было слишком необычным, ведь дети имели отдельный социальный статус, а также господствовали убеждения, что у новорожденных не сформировались души.

В 2014 году археологи обнаружили свинцовые саркофаги состоятельных горожан XVII-XVIII вв. во французском городе Флерс. На одном из саркофагов лежала емкость в форме сердечка - кардиотаф.

В кардиотафы обычно клали сам орган, который доставали в процессе бальзамирования тела. Практика была привычной для общества того времени, а кардиотафы часто встречаются в европейских приходских и монастырских церквях.

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