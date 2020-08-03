Киноактрису похоронили в бледно-зеленом платье

Последней работой Монро, вышедшей на экраны, стал фильм "Неприкаянные" по сценарию ее мужа. Фото: New York Пост

Американскую киноактрису Мэрилин Монро нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе 5 августа 1962-го. Смерть звезды вызвала волну самоубийств, когда сотни американок последовали примеру Мэрилин Монро.

Норма Джин родилась 1 июня 1926-го в Лос-Анджелесе. После неудачного брака была фотомоделью. Под именем Мэрилин Монро подписала свой первый контракт с киностудией "Коламбия Пикчерс". Снималась в фильмах "Ниагара" и "Джентльмены предпочитают блондинок". С политиком Джоном Кеннеди был роман. В января 1954 года Монро вышла неудачно замуж за баскетболиста Джо Ди Маджо. Последним мужем актрисы стал драматург Артур Миллер.

В декабре 1953 года на развороте первого номера Playboy опубликованы фотографии обнаженной Мэрилин Монро с ее ню-фотосессии 1949 года. Ее выкупил издатель Хью Хефнер за $500.

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Последней работой Монро, вышедшей на экраны, стал фильм "Неприкаянные" по сценарию ее мужа Артура Миллера. Страдая бессонницей, Мэрилин начала употреблять огромное количество успокоительных. Миллер несколько раз спас ее от смерти, не дав ей отравиться этими препаратами случайные передозировки.

В ночь с 4 на 5 августа ее нашли дома в Лос-Анжелесе. Существует несколько версий причины смерти Монро. Это совершенное спецслужбами убийство по приказу братьев Кеннеди во избежание огласки их сексуальных связей. Второе - передозировка наркотиков или самоубийство. Мэрилин похоронили одетую в бледно-зеленом платье на Вествудському кладбище.

Американская актриса Мэрилин Монро вышла замуж за старшего на 12 лет бейсболиста Джо Ди Маджо 14 января 1954-го. Роман звезды бейсбола и Монро длился два года.