Киевская княжна стала женой короля

Генрих I женился на Анне Киевской. Фото: bl.uk

12 мая 1051 года в кафедральном соборе города Реймс состоялось венчание киевской княжны Анны Ярославны и короля Франции Генриха I.

В середине XI в. Киевская Русь установила дружеские отношения с Францией и с королевской династией Капетингов.

Приблизительно в 1044 году в Киев прибыли представители французского посольства просить руки княжны Анны. Вблизи Франции не было принцесс королевской крови, которые не находились в очень близком родстве с Генрихом. Церковь боролась с кровосмесительными браками. Король искал поддержки Ярослава Мудрого в борьбе против Священной Римской империи. Князь согласился на брак и заплатил богатое приданое.

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Под брачным контрактом княгиня написала "Анна Ръина" - королева Анна. Неграмотный Генрих І поставил крестик. С тех пор все французские короли клялись на Евангелии, привезенном Анной из Киева.

У супругов родилось 4 детей. Сын Анны Филипп І стал следующим королем.

Анна Киевская была дочерью князя Ярослава Мудрого и женой французского короля Генриха I. Историк и ведущий экскурсовод национального заповедника "София Киевская" Александр Титочка утверждает, что ее фигура обросла штампами и мифами. Он опроверг 5 фейков об Анне Ярославне.