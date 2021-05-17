Киевлянка вышла за короля

Анна Ярославна стала женой Генриха I и королевой Франции. Фото: bl.uk

Во Реймском соборе в Франции 19 мая 1051-го киевская княжна Анна Ярославна вышла замуж за короля Генриха I. Через четыре дня короновалась на престол Франции.

За три года до этого в Киев прибыло французское посольство во главе с епископом Шалона Роджером III. Он лично пообщался с князем Ярославом Мудрым. Договорились, что его дочь Анну отдадут за бездетного и овдовевшего Генриха. Этим браком французы хотели обеспечить поддержку Ярослава против Священной Римской империи и получить наследника мужского пола. В те времена церковь запрещала брак с родственниками до седьмого колена. Поэтому европейские короли искали пару в дальних землях.

Ярослав уже заключал выгодные династические браки своих детей, поэтому согласие посольство получило сразу. Анна получила хорошее образование при княжеском дворе, где изучала чтение и письмо, историю, иностранные языки, математику и рисование.

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Супружеская жизнь Анны Ярославны продолжалось 11 лет. Король Генрих погиб в бою. Согласно его завещанию, она стала опекуншей 8-летнего короля Филиппа. Ставила подписи на важных документах собственноручно. Подписывала кириллическими буквами "Ана Ръина" - "Анна Регина", что означает "Анна Королева". Его подпись на одном из документов является древнейшим публичным образцом древнеукраинской письменности.

1062-го Анна вторично вышла замуж за графа Рауля де Крепи и-Валуа. Как королева-вдова Анна не имела права выходить замуж за подданного своего мужа и сына. И Рауль был женат, однако якобы обвинил жену Элеонору в измене и расторг брак. Папа Александр II отлучил его от церкви за это. Супруги были вместе 12 лет. Граф был советником старшего сына Анны. После смерти Рауля Анна вернулась ко двору как королева-мать.

Последний раз имя Анны Ярославны было в документе 1075-го. Что произошло с ней потом неизвестно.

В конце XVII в. ученый аббат Менетрие нашел могилу Анны в церкви Вильерського аббатства, близ города Этамп во Франции. Латиницей на гробнице была надпись: Hic jacet Domina Agnes uxor quondam Henrici Regis, Eorum per misericordiam Dei requiscant in pace - "Здесь лежит госпожа Анна, вдова короля Генриха".

2 декабря 1015-го великокняжеский стол в Киеве занял Ярослав Мудрый - сын Владимира Великого, внук Святослава Храброго. Он правил Киевской Русью 35 лет, непрерывно воюя. В этот период княжество достигло вершин военного могущества.