Киевлянин пролетел быстрее звука

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 927
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7119
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1512
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2178
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1305
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1179
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 783
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4302
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 261
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
1 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
5
14
10
6
21
Нашли повстанческий архив со списками погибших
Нашли повстанческий архив со списками погибших
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Как выглядел оккупированный Киев во время Второй мировой войны
Как выглядел оккупированный Киев во время Второй мировой войны
Нашли древнейшую жертву политического убийства
Нашли древнейшую жертву политического убийства
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Видео
Все видео
"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям
"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Шевелев выделил троих врагов возрождения Украины
Шевелев выделил троих врагов возрождения Украины
Рассказали об одессите, ставшем прототипом Джеймса Бонда
Рассказали об одессите, ставшем прототипом Джеймса Бонда
Василий Симоненко умер в 28 лет
Василий Симоненко умер в 28 лет
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1512
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1305
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1575
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1674
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2259
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 15:49

Киевлянин пролетел быстрее звука

  Комментировать
Киевлянин пролетел быстрее звука
Киевлянин Олег Соколовский первым совершил полет на самолете Ла-176 Фото: Prop & Jet

32-летний летчик-испытатель капитан Олег Соколовский 26 декабря 1948-го на экспериментальном реактивном истребителе ЛА-176 впервые в СССР достиг скорости звука.

Он родился в Киеве 25 декабря 1916-го. Окончил херсонскую авиашколу. Затем Борисоглебскую школу военных летчиков. Стал в ней летчиком-инструктором, пишет UaHistory.

С 1944-го возглавлял авиаотряд школы военных летчиков в Руставе. В следующем году стал командиром звена Высшей офицерской авиационной школы воздушного боя ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 110 кг камней собрали во время высадки на Луну

1948-го начал начал работать в конструкторском бюро Лавочкина под Москвой. Провел заводские испытания реактивного истребителя Ла-176. Тогда же на высоте от 10 тыс. до 6 тыс. м достиг скорости 1105 км/ч. К январю 1949-го он совершил еще 6 сверхзвуковых полетов.

3 февраля 1949-го капитан Олег Соколовский погиб во время испытаний.

Киевлянин Игорь Сикорский 23 декабря 1913-го поднялся на высоту более чем 2 тыс. метров на окраине Киева на многомоторном самолете "Илья Муромец". Самолет станет предшественником для пассажирских самолетов и бомбардировщиков.

Игорь Сикорский родился 25 мая в Киеве в семье состоятельного доктора медицины. Окончил Петербургское морское училище, учился в Киевском политехническом институте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевлянин пролетел быстрее звука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Киевлянин пролетел быстрее звука

Поляки осудили украинского поэта за критику власти

Начали выдавать новые паспорта

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 197994
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 1 Просмотров: 23989
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 15372
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 10737
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7992
История
Поляки осудили украинского поэта за критику власти
Поляки осудили украинского поэта за критику власти
 Просмотров: 351
Начали выдавать новые паспорта
Начали выдавать новые паспорта
 Просмотров: 549
Нашли повстанческий архив со списками погибших
Нашли повстанческий архив со списками погибших
5
 Просмотров: 1125
Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия
Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия
 Просмотров: 261
После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год
После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год
 Просмотров: 2070
Больше всего комментируют
40
Тимошенко впервые показала внучку
17
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
4
Показали расширенный список санкций РФ против Украины
Голосов: 1329
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua