Киевлянин пролетел быстрее звука

Киевлянин Олег Соколовский первым совершил полет на самолете Ла-176 Фото: Prop & Jet

32-летний летчик-испытатель капитан Олег Соколовский 26 декабря 1948-го на экспериментальном реактивном истребителе ЛА-176 впервые в СССР достиг скорости звука.

Он родился в Киеве 25 декабря 1916-го. Окончил херсонскую авиашколу. Затем Борисоглебскую школу военных летчиков. Стал в ней летчиком-инструктором, пишет UaHistory.

С 1944-го возглавлял авиаотряд школы военных летчиков в Руставе. В следующем году стал командиром звена Высшей офицерской авиационной школы воздушного боя ВВС.

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1948-го начал начал работать в конструкторском бюро Лавочкина под Москвой. Провел заводские испытания реактивного истребителя Ла-176. Тогда же на высоте от 10 тыс. до 6 тыс. м достиг скорости 1105 км/ч. К январю 1949-го он совершил еще 6 сверхзвуковых полетов.

3 февраля 1949-го капитан Олег Соколовский погиб во время испытаний.

Киевлянин Игорь Сикорский 23 декабря 1913-го поднялся на высоту более чем 2 тыс. метров на окраине Киева на многомоторном самолете "Илья Муромец". Самолет станет предшественником для пассажирских самолетов и бомбардировщиков. Игорь Сикорский родился 25 мая в Киеве в семье состоятельного доктора медицины. Окончил Петербургское морское училище, учился в Киевском политехническом институте.