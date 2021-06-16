Казнили супругов-шпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 783
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2115
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
Просмотров: 216
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 162
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 801
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 810
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 603
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Фото
Все фото
6
6
5
4
8
Как изготавливали алкоголь в старину - подборка фото
Как изготавливали алкоголь в старину - подборка фото
Показали самые старые фото закарпатского села
Показали самые старые фото закарпатского села
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
Возле Одессы нашли затонувший военный корабль
Возле Одессы нашли затонувший военный корабль
Как себя вели австрийцы в украинском селе во время Первой мировой войны - подборка фото
Как себя вели австрийцы в украинском селе во время Первой мировой войны - подборка фото
Видео
Все видео
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 576
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 603
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3663
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 126
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
суббота, 19 июня 2021 08:20

Казнили супругов-шпионов

  Комментировать
Казнили супругов-шпионов
Даже после решения суда Джулиус и Этель отрицали причастность к шпионажу. Фото: New York World-Telegram and the Sun

Американская пара Джулиус и Этель Розенберги 19 июня 1953-го казнены через содействие советской разведке.

Джулиус и Этель Грингласс родились в Нью-Йорке. Они познакомились в "Лиге молодых коммунистов". Оба были евреями. Джулиус работал с радарным оборудованием в рядах армии США. Его завербовали в 1942-м сотрудник НКВД Семен Семенов. В течение нескольких лет Джулиус передавал советской разведке данные аеротехничних компонентов вооружений США и другие технические данные. По поручению своего мужа Этель Розенберг получала секретную информацию о ядерном оружии от своего брата Дэвида Грингласа а нескольких других специалистов. Супруги были арестованы 1950 и за год дело передали в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент контролировал всю прессу США

Суд над Розенберг и их сообщником Мортоном Собелл начался 6 марта 1951-го. Присяжные признали их виновными. Уже 5 апреля на основании антишпионского закона Конгресса США обоих приговорили к смертной казни. Даже после решения суда Джулиус и Этель, хотя признавались в членстве в партии США, отрицали причастность к шпионажу.

На площади Мучеников в сирийской столице Дамаска 18 мая 1965-го публично казнили израильского разведчика Эли Коэна. Четыре года он шпионил в Сирии в пользу Израиля. Место казни на площадь Мучеников охраняли сотрудники спецслужб, полицейские и солдаты.

Эли Коэн сам взошел на эшафот. Отказался от маски на лицо. Два палача обратили его в традиционное белое полотнище, накинули веревку на шею. Раввин прочитал молитву. Чтобы прах не похитили, сирийцы выкопали бункер глубиной в 30 метров. Останки залили бетоном, а на этом месте начали коммерческое строительство.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Казнили супругов-шпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Казнили супругов-шпионов

Самое читаемое
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6714
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 5715
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 4059
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 31 Просмотров: 3681
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
10
 Просмотров: 3213
История
Как изготавливали алкоголь в старину - подборка фото
Как изготавливали алкоголь в старину - подборка фото
6
 Просмотров: 459
Архивные материалы о помощи союзников во время Второй мировой способны подорвать авторитет России - историк
Архивные материалы о помощи союзников во время Второй мировой способны подорвать авторитет России - историк
 1 Просмотров: 783
Показали самые старые фото закарпатского села
Показали самые старые фото закарпатского села
6
 Просмотров: 1827
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультик развеял мифы российской пропаганды
 Просмотров: 585
Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость
Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
31
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
8
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
Голосов: 472
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть