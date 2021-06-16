Казнили супругов-шпионов

Даже после решения суда Джулиус и Этель отрицали причастность к шпионажу. Фото: New York World-Telegram and the Sun

Американская пара Джулиус и Этель Розенберги 19 июня 1953-го казнены через содействие советской разведке.

Джулиус и Этель Грингласс родились в Нью-Йорке. Они познакомились в "Лиге молодых коммунистов". Оба были евреями. Джулиус работал с радарным оборудованием в рядах армии США. Его завербовали в 1942-м сотрудник НКВД Семен Семенов. В течение нескольких лет Джулиус передавал советской разведке данные аеротехничних компонентов вооружений США и другие технические данные. По поручению своего мужа Этель Розенберг получала секретную информацию о ядерном оружии от своего брата Дэвида Грингласа а нескольких других специалистов. Супруги были арестованы 1950 и за год дело передали в суд.

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Суд над Розенберг и их сообщником Мортоном Собелл начался 6 марта 1951-го. Присяжные признали их виновными. Уже 5 апреля на основании антишпионского закона Конгресса США обоих приговорили к смертной казни. Даже после решения суда Джулиус и Этель, хотя признавались в членстве в партии США, отрицали причастность к шпионажу.

На площади Мучеников в сирийской столице Дамаска 18 мая 1965-го публично казнили израильского разведчика Эли Коэна. Четыре года он шпионил в Сирии в пользу Израиля. Место казни на площадь Мучеников охраняли сотрудники спецслужб, полицейские и солдаты. Эли Коэн сам взошел на эшафот. Отказался от маски на лицо. Два палача обратили его в традиционное белое полотнище, накинули веревку на шею. Раввин прочитал молитву. Чтобы прах не похитили, сирийцы выкопали бункер глубиной в 30 метров. Останки залили бетоном, а на этом месте начали коммерческое строительство.