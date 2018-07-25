Казаки избрали гетманом Мазепе под дулами россиян

331 год назад Мазепу избрали гетманом Украины. Фото: uain.press

25 июля 1687 на военном совете на реке Коломак Ивана Мазепу избрали гетманом Украины. Место голосования было окружено плотным кольцом - "в шесть человек" московского войска.

Военного есаула Ивана Мазепу поддерживали не все казаки. Он пользовался поддержкой старшины. Это вызвало недовольство среди народных масс и настроенных против старшины запорожцев. Однако Мазепа благодаря дипломатическому таланту заручился поддержкой московской царевны Софии и ее фаворита Василия Голицына. Поэтому московиты поддержали Мазепу на выборах.

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На Совете присутствовали только 800 конных и 1,2 тыс. пеших казаков, то есть совсем незначительная часть казацкого войска. Старшина, которая стояла в первых рядах, воскликнула имя Мазепы. Он был избран гетманом Украины.

Ивану Мазепе было 48 лет. Он был человеком с большим жизненным и политическим опытом. Избрание Мазепы связано было с подписанием новых "Коломакский статей".

По обычаю, при избрании нового гетмана соглашение подписывали гетман и московское правительство. Мазепа подписал такой договор с князем Василием Голицыным. Он был фаворитом царской сестры Софии, которая правила при несовершеннолетних наследниках престола. В договоре были определены основные моменты внутренней и внешней политики Украины.

Целью Мазепы было объединение казачьих земель Левобережья, Правобережья, Запорожья и, если возможно, Слобожанщины и Ханской Украины в составе единого Украинского государства. В народе до сих пор бытует известная поговорка: "от Богдана до Ивана не было Гетьмана".

Накануне битвы под Полтавой в 1709 году Ивану Мазепе было 70 лет. Он имел старорежимные представления об Украине как о барокковой, спокойной, цветущей. Мазепа был человеком европейским, он очень много путешествовал - бывал в Голландии, Италии, Франции. Он хорошо представлял себе западную жизнь, во многом оно ему нравилась. Вот такие образцы европейскости он пытался создать в Украине, пишет историк Татьяна Таирова-Яковлева.