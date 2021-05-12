Капитулировала большая страна

Немецкая авиация разрушила центр города Роттердам 1940. Фото: https://www.archives.gov

Голландия капитулировала перед вермахтом 14 мая 1940-го в первый год Второй мировой войны.

Нидерланды надеялись сохранить нейтралитет, когда началась Вторая мировая война. Однако 10 мая 1940-го Шермания вторглась в страну. Причинами нападения Германии на Нидерланды было отвлечение внимания от операции в Арденнах и заманивания британских и французских войск вглубь Бельгии. ВВС Германии требовали аэродромов на побережье Северного моря.

Королева Вильгельмина, ее семья и правительство эвакуировались в Великобританию. Войска оказывали сопротивление. Вторжение в Нидерланды обернулось для немцев потерей 520 самолетов. Это высокий показатель в такой короткий период войны.

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14 мая немцы угрожая бомбардировками потребовали капитуляции города Роттердам. Для безопасности мирного населения голландцы согласовали условия капитуляции. Однако город подвергся бомбардировкам. Погибло 950 гражданских, центр города был полностью разрушен. Голландская армия под командованием генерала Винкельмана сложила оружие.

Нидерланды освобождены войсками союзников от немецкой оккупации 5 мая 1945-го.

Вечером 29 декабря 1940-го Лондон получил самый мощный авианалет немецких бомбардировщиков за весь период Второй мировой войны. Сброшены на город зажигательные бомбы вызвали более 15 тыс пожаров, что привело к гибели 3600 человек и разрушению многочисленных исторических памятников города.