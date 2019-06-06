Каменный снаряд расколол пополам шлем Орлеанской Девы

 
Ексклюзивы
1/5
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 2898
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 441
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 1530
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 540
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2412
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4869
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 432
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1935
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4618
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43599
Фото
Все фото
20
8
6
8
34
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Видео
Все видео
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2862
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5049
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 558
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1125
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 08:20

Каменный снаряд расколол пополам шлем Орлеанской Девы

  Комментировать
Каменный снаряд расколол пополам шлем Орлеанской Девы
Памятник Жанне д'Арк в Жаржо, Франция. Изображает Жанну в момент ранения в битве при Жаржо.

Французская армия во главе с 17-летней Жанной д'Арк 12 июня 1429 года в бою за город Жаржо, что за 30 Орлеана одержала победу. Перед тем вошла в осажденный англичанами французский город Орлеан.

Продолжается Столетняя война. Англичане и их союзники бургундцы оккупировали французскую столицу Париж. Жанна д'Арк родилась в селе в семье обедневших дворян. В 13 лет ей впервые услышала голоса архангела Михаила и святой Екатерины Александрийской. Голоса ей говорят, что ее судьба - спасти Орлеан, свести Карла на трон и изгнать англичан из Франции. В 17 лет Жанна решается и объявляет военным о своей миссии .В ней прислушивается дофин Карл VI. Говорит, что послана Небом для спасения Франции. Тот верит - назначает ее полководцем войска, отправлялось на освобождение Орлеана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Серую толпу Жанна д'Арк превратила в народ

Лучшие кузнецы куют Жанне почти белые доспехи. Благодаря вдохновению, вызванном победой при Орлеане, французское войско набирает множество добровольцев. В начале июня на военном совете с участием Дофина было решено очистить долину Луары от иностранных захватчиков. 9 июня армия выступила с Орлеана на Жаржо.

Жаржо - маленький городок на южном берегу Луары в центральной Франции, около 30 км к востоку от Орлеана. Рано утром 12 июня французы начали интенсивную бомбардировку, используя пушки и осадные машины. Когда была разрушена одна из крепостных башен, французы бросились на штурм городских стен. Жанна д'Арк лично возглавляла атаку и получила легкое ранение - каменный снаряд расколол пополам ее шлем. Англичане понесли тяжелые потери.

По всей Франции рассказывают легенды о чудесных подвигах Жанны. За два года ее обвиняют в ереси и колдовстве. Жанну д'Арк сожгли на костре 30 мая 1431 на площади Старого Рынка в Руане. Перед тем на голову ей надели бумажную митру с надписью "еретичка, вировидступниця, идолопоклонство". В мае 1920 года Папа Римский причислил Жанну д'Арк к лику святых.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каменный снаряд расколол пополам шлем Орлеанской Девы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Каменный снаряд расколол пополам шлем Орлеанской Девы

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 74135
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 45759
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 37405
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 26884
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 26148
История
Ученые нашли вино, которое пили древние римляне
Ученые нашли вино, которое пили древние римляне 2 Просмотров: 702
Духовенство выступило против памятника Хмельницкому
Духовенство выступило против памятника Хмельницкому
 1 Просмотров: 774
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
20
 Просмотров: 4824
Нашли тоннель, по которому можно добраться к Янтарной комнате
Нашли тоннель, по которому можно добраться к Янтарной комнате Просмотров: 1521
Публицист выступил в Париже на украинском языке
Публицист выступил в Париже на украинском языке
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
38
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
35
Партии показали первые десятки своих списков
33
Приходько идет на выборы
30
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
27
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
Голосов: 132
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua