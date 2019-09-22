Какой видел Украину и ее народ немецкий путешественник

Фото: Тарас Чухлиб

Показали зарисовки из дневника немецкого художника Иоганна Мюнца. На них можно увидеть его общее впечатление от Украины конца XVIII в.

Фото опубликовал в Facebook Serge Shamen.

Как архитектор и военный инженер Мюнц много путешествовал. В возрасте 22-х лет он оставил родину и провел в дороге почти 50 лет. Посетил Испанию, Италию, Англию, Голландию.

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На службе у короля Польши Станислава Понятовского путешествовал и Украиной. Здесь по его заказу построил дворец в Корсуне - ныне Черкасской области, известный как Усадьба Лопухиных.

Многие его работы с описаниями украинских городов и пейзажей находятся в его дневнике.

Историк Тарас Чухлиб нашел первый реестр гетманов Войска Запорожского в Варшавском Архиве Главном Актов Древних. Документ датируется 1680-ми. В нем старший сын проводника национально-освободительной войны Тимофей Хмельницкий записанный как гетман. В списке он идет за Иваном Выговским (1658 - 1659). Тимофей погиб под Сучавой - теперь в Румынии, от смертельного ранения в 1653-м. Он никогда не упоминался с этой титулатурой.