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понедельник, 30 августа 2021 15:47

Какими увидели украинцев в отдаленных селах этнографы в 1960-х - подборка фото
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Женщина у колодца
Фото: volynnews.com
Юбка-летник и запаска ныне хранятся в коллекции Ровенского краеведческого музея, происходят из Сарненского района
Женщина в традиционной одежде
На фото Гаврилюк Н. Г. из с. Бышляк (Ровенский р-н), одеяние в настоящее время хранится в коллекции Ровенского краеведческого музея
Мальчики из села Бышляк

Показали ранее неизвестные фотографии, сделанные 50 лет назад во время этнографической экспедиции Полесьем. На них можно увидеть населенные пункты Сарненского и Владимирецкого районов Волынской области.

Фотографии нашла исследовательница из Ровно Алла Украинец, передают "Волынские новости".

"Никаких документов, кроме фотоснимков, об экспедиции не сохранилось. Думаю, она проводилась в конце 1960-х. Это была экспедиция в Ровенское Полесье. В ней принимали участие сотрудники не только Ровенского краеведческого музея, но и Дубенского", - рассказывает Алла Украинец.

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На фото можно увидеть местных жителей в традиционной одежде, а также образцы типичной жилой архитектуры края.

"Однозначно удивит вид большой ступы, о которой жители городов могли слышать разве что в сказках, - добавляет исследовательница. - На одном фото в интерьере дома видим иконы и мебель. Таким образом можно представить, как в таких домах когда-то жили полесские семьи. Не было там ни техники, ни интернета".

Ранее публиковали фотографии. на которых видно, как украинцы во Владимире-Волынском в 1917 году отмечали православное Крещение. Фотографии сделал штатный военный фотограф австро-венгерской армии. Праздник отмечали по григорианскому календарю - 6 января.

Фотографии ныне хранятся в альбомах военной пресс-службы того времени и оцифрованы Австрийской национальной библиотекой.

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