 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6633
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1107
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1080
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 189
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1863
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7101
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3150
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1989
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4473
Фото
Все фото
8
22
16
7
5
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
&quot;Самое дорогое сокровище у народа - дети&quot; - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Показали двухэтажный поезд, что курсировал по Украине полвека назад
Показали двухэтажный поезд, что курсировал по Украине полвека назад
Видео
Все видео
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1863
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4473
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6057
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 792
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8874
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 630
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 16:45

Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
8

  Комментировать

В сети появились снимки коренного населения Америки, которые были сделаны еще в конце 19 века.

Уникальные фотографии опубликовало на своем сайте американское антикварное общество.

Снимки были сделаны Джоном Н. Чоате, он фотографировал индейцев втечение 1879 -1902 годов. В общем Чоате сделал 225 снимков, на которых показал традиции и культуру индейцев того времени. Фотограф и сам ощутил образ жизни коренного населения Америки, ведь в то время работал в индейской школе в Пенсильвании. Это учебное заведение было построено для того, чтобы быстрее адаптировать коренное население к европейской культуре. Основатель объяснял задачи школы такими словами "убить индейца, спасти человека".

Именно во время учительства в пансильванський школе фотографу Чоате удалось сделать большинство своих снимков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотографы делают креативные снимки на фоне архитектуры

Американское антикварное общество опубликовало уникальные снимки индейцев конца 19 века. Фото: Аmericanantiquarian
Американское антикварное общество опубликовало уникальные снимки индейцев конца 19 века. Фото: Аmericanantiquarian
Американское антикварное общество опубликовало уникальные снимки индейцев конца 19 века. Фото: Аmericanantiquarian
Американское антикварное общество опубликовало уникальные снимки индейцев конца 19 века. Фото: Аmericanantiquarian
Американское антикварное общество опубликовало уникальные снимки индейцев конца 19 века. Фото: Аmericanantiquarian

В Австрийском государственному архиве - Österreichisches Staatsarchiv, хранятся исторические фотографии Одессы начала 20 века. Их сделали фотографы, которые прибыли в город вместе с австрийской армией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день

Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

Самое читаемое
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 34470
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 26795
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 25284
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
5
 Просмотров: 17085
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 16202
История
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 15040
Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд
Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд
 Просмотров: 495
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
22
 Просмотров: 5562
В столице откроют выставку об украинцах в немецких концлагерях
В столице откроют выставку об украинцах в немецких концлагерях Просмотров: 396
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 16202
Больше всего комментируют
62
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
18
В Украине переименуют сразу две области
12
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
8
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
6
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 2304
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua