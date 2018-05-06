Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки

В сети появились снимки коренного населения Америки, которые были сделаны еще в конце 19 века.

Уникальные фотографии опубликовало на своем сайте американское антикварное общество.

Снимки были сделаны Джоном Н. Чоате, он фотографировал индейцев втечение 1879 -1902 годов. В общем Чоате сделал 225 снимков, на которых показал традиции и культуру индейцев того времени. Фотограф и сам ощутил образ жизни коренного населения Америки, ведь в то время работал в индейской школе в Пенсильвании. Это учебное заведение было построено для того, чтобы быстрее адаптировать коренное население к европейской культуре. Основатель объяснял задачи школы такими словами "убить индейца, спасти человека".

Именно во время учительства в пансильванський школе фотографу Чоате удалось сделать большинство своих снимков.

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В Австрийском государственному архиве - Österreichisches Staatsarchiv, хранятся исторические фотографии Одессы начала 20 века. Их сделали фотографы, которые прибыли в город вместе с австрийской армией.