Каким увидел украинское село польский фотограф в 1930-х годах

В польском цифровом архиве хранятся фото из села Пороги -теперь Богородчанский район Ивано-Франковской области. Они сделаны в 1930-х годах фотографом Генриком Поддембським. На фотографиях можно увидеть местные храмы, улицы и пастухов с овцами.

Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Село известно с 1596-го. Во львовском архиве есть дело, которое датируется XVII веком. В нем имеется упоминание о жительнице Порогов Настю, которая была разведчицей Богдана Хмельницкого. Ее осудило польское правительство на смертную казнь.

В селе 1875 года родился украинский художник Модест Сосенко.

В Порогах жила и постоянно работала Теодора Кобылянская, дом которой был местом встречи и отдыха для галицкой интеллигенции. Частой гостью бывала украинская писательница Ирина Вильде. Ее "Сестры Ричинские" частично писались в Порогах.

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