Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий

Показали фото Киева, которые в 1965-м сделал венгерский фотограф Шандор Бояр.
Он работал в издании Ország-világ. Делал фоторепортажи из разных городов и стран. Фотографии опубликовали на сайте Fortepan.
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В Киеве он фотографировал улицы города, киевлян, Днепр и аэропорт.
Ранее публиковали фото оккупированного Киева зимой 1941-1942 годов. Фотографии появились на венгерском сайте Fortepan. На них можно увидеть разрушенную центральную часть украинской столицы, подорванное Киево-Печерскую лавру, Днепр и военных.
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