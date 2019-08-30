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пятница, 30 августа 2019 10:55

Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
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Показали, как выглядел Лисичанск в конце XIX нач. XX в.
Фото: etoretro.ru
Показали, как выглядел Лисичанск в конце XIX нач. XX в.
Показали, как выглядел Лисичанск в конце XIX нач. XX в.
Показали, как выглядел Лисичанск в конце XIX нач. XX в.
Показали, как выглядел Лисичанск в конце XIX нач. XX в.

Показали фото Лисичанска Луганской области в начале 1900-х.

Лисья балка - село Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Еще в XVIII в. здесь начали добывать каменный уголь, сообщают Хроники прекрасной эпохи.

В 1890-м в устье реки Беленькой российско-бельгийским акционерным обществом "Любимов, Сольве и Ко" было заложено Донецкий содовый завод. За 5 лет он вышел на первое место в Российской империи по производству соды. На заводе работало до 900 рабочих.

Разбогатев, общество прибрало в свои руки и угольные предприятия. В 1892 году оно арендовало у государства на 30 лет шахту "Дагмара", а в 1897 году сдало в эксплуатацию шахту "Константин Скальковский" с годовой мощностью 12 млн пудов угля. К шахтам было проведено электрическое освещение.

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С 1873-го в Лисичанске действовало штейгерское - рудокопное училище. Это первое на Донбассе учебное заведение, которое готовило специалистов угольной промышленности. Оно было рассчитано на 40 учеников. Впоследствии обучалось около 70-ти. Все ученики проходили практику.

Поселок быстро развивался. Кроме 2 парафияльных школ, открыто еще 3 училища, в том числе и женское. К концу XIX века начали действовать школы на содовом заводе, шахтах "Дагмара" и "Скальковский".

Накануне Первой мировой войны на территории современного Лисичанска проживало 11 тыс. человек. Действовало 17 угольных шахт, 3 стекольных, 2 химических и цементный заводы, мельница, маслобойня и другие предприятия. Работали почтовые отделения и телеграф.

В Австрийском государственном архиве хранятся снимки города Галича - современная Ивано-Франковская область. Они сделаны во время Первой мировой войны. Галич был столицей Галицко-Волынского государства в XII-XIII в. На месте нынешнего города существовал торгово-ремесленный посад.

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Дата
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