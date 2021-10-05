Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua опубликовала фото Харькова 1942 года.

Советская власть уничтожила часть зданий города. Харьков был под военным управлением. В городе работала Городская управа, "Просвита" и хозяйственные организации. Действовало подполье украинских националистов.

Немцы не занимались организацией гражданской жизни харьковчан. Люди страдали от голода и холода. На рынках они были вынуждены покупать жмых - продукт отжима масла.

"На рынках нашего города можно видеть очень неприятное явление. Многие люди тратят большие деньги на жмых, не понимая, что тем они наносят себе большой вред. Жмых содержит в себе много клетчатки, которая желудочным соком человека не переваривается и только засоряет желудок. Значительно полезнее купить стакан семечек и пощелкать его", - писала газета "Нова Україна" 19 марта 1942-го.

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Во время оккупации население Харькова уменьшилось до 160 тыс. Нацисты расстреливали и вешали заподозренных в сотрудничестве с советскими партизанами и националистами.

Опубликовали фото города Белз Львовской области после оккупации нацистами. Фотографии обнаружили на страницах нескольких онлайн-аукционов.