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четверг, 10 февраля 2022 00:46

Как жила Индия в 1940-е годы - подборка фото
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Gazeta.ua опубликовала фото Индии, сделанные после Второй мировой войны
Фото: Polona.pl
Их сделали польские беженцы, жившие в поселении Валиваде
Там селились поляки, находившиеся в ссылке в Сибири

Gazeta.ua опубликовала фото Индии, сделанные после второй мировой войны.

Их сделали польские беженцы, жившие в поселении Валиваде в штате Махараштра на западе центральной Индии.

Там селились поляки, находившиеся в ссылке в Сибири. Люди прибыли сюда в начале 1943 года. До этого они находились в Иране и Северо-Западной Индии. Этот город выбрали, потому что он располагался на холме, здесь было прохладнее.

Поляков поддержали власти независимого княжества Колхапур. Формально администраторами лагеря были англичане, но на практике поляки руководили им сами. Они построили около 200 бараков из бамбука. Каждая семья получила двухкомнатное бунгало с кухней, ванной и верандой.

В лагере открыли магазины, рестораны, гостиницы, начальные и средние школы, спортивные площадки, больницу, костёл, почту и кинотеатр. На рынке можно было приобрести продукты по фиксированным ценам.

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Со временем поляки привлекли к своему сообществу местных индийцев. Они также помогали им в разных сферах жизни.

Лагерь официально закрыли осенью 1947 года. Поляки перебрались в Европу, Америку, Африку и Австралию.

Gazeta.ua опубликовала фото Китая 1930-х годов. Их сделали представители иезуитской христианской миссии. Они стремились обратить китайцев в католицизм.

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