Как запускали "ускоренное развитие" страны 35 лет назад

23 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС в Москве генсек Михаил Горбачев провозгласил программу ускорения социально-экономического развития

Она получила название "перестройка". Таким образом Горбачев хотел побороть системный застой в СССР. Государство отставало от капиталистических стран. Но консервативное партийно-государственное руководство тянуло с реформами,

"Широко используя достижения научно-технической революции, приведя формы социалистического хозяйствования в соответствие с современными условиями и потребностями, мы должны добиться существенного ускорения социально-экономического прогресса. Другого пути просто нет", - заявил Горбачев на пленуме.

Планировали перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно повысить организованность и дисциплину. Слово "перестройка" в тексте доклада упоминалось лишь дважды. Но вскоре политика горбачевского ускорения получила именно это название.

Горбачев признавал недостатки и проблемы СССР. Но не стремился использовать инновационные подходы для их решения. В первый год секретарство Горбачева наблюдался прирост промышленной и сельскохозяйственной продукции. Но потом развитие замедлилось. Решили реформировать политическую сферу.

В 1987-1988 годах ключевым лозунгом перестройки стало "Больше демократии". Народные депутаты получили больше власти. Вину за торможение "перестройки" генсек положил на бюрократов. Провел кадровые перестановки, уволил опытных аппаратчиков. Партийные деятели начали заниматься кооперацией, чем заложили основы будущего бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля

Ухудшение экономического положения привело к разочарованию "перестройкой". Доверие к власти подорвала авария на ЧАЭС. Начали пробуждаться национально-культурные движения. Рабочие устраивали забастовки. Свободные выборы в парламент 1989 лишили КПСС доминирующего положения.

В Вильнюс 22 марта 1990-го ввели советские танки. Накануне Верховный Совет Литовской ССР принял решение о выходе республики из состава СССР. Москва объявила незаконным решение Литвы и требовали отменить законы. Советское руководство начало против Литвы экономическую блокаду.