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пятница, 14 мая 2021 12:52

"Как я читал это письмо, и любовь пропадала" - Василий Стефаник любил замужнюю женщину

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&quot;Как я читал это письмо, и любовь пропадала&quot; - Василий Стефаник любил замужнюю женщину
Василий Стефаник издал сборники новелл "Синяя книжечка" (1899), "Каменный крест" (1900), "Дорога" (1901), "Мое слово" (1905), "Она - земля" (1926). Публиковался в газетах и ​​журналах. В произведениях показывал эмиграцию украинцев за океан, обнищание и семейные драмы в крестьянских семьях, одинокую старость и жертвенность родителей. Фотография 1930 года. Фото: Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины

Писатель Василий Стефаник родился в семье зажиточного крестьянина 14 мая 1871-го в Русове - теперь Коломыйский район Ивано-Франковской области.

Учился в гимназиях в Коломые и Дрогогобичи. С 1890-го вместе с другими членами Русько-украинской радикальной партии участвовал в открытии читален по селам. Для этого отлучался от обучения. В соседнем с его родным селе Стецева принимал священник Кирилл Гаморак. Василий Стефаник знал его с детства. Духовник помогал устроиться в школу в Снятине.

Кирилл Гаморак имел дочерей Евгению, Ольгу и Елену. Они восхищались черноволосой шевелюрой гимназиста и его хорошими манерами. Несколько лет подряд приглашали пожить у них во время каникул. Василий не отказывался. Отец Семен Стефаник злился на сына, потому что вместо помощи по хозяйству, все лето проводил у Гамораков.

И нравились ему не только девушки Гамораки. Когда по делам бывал у друга Льва Бачинского в селе Серафинцы - сейчас Городенковский район Ивано-Франковской области, то полюбил его сестру Евгению. Она была на год моложе и тоже полюбила гостя. Родители намекали, чтобы присылал старост.

"Высокая, белокурая девица меня полюбила, - писал Василий Стефаник о Евгении Бачинская другу Вацлаву Морачевскому. - Я первый раз узнал, что меня девушка любит. Ой, это была радость, но такая, что ой затем и перед тем такой не было. Но я разлюбил даму. Как-то получил от нее письмо. Как я читал это письмо, и любовь пропадала. Как когда бы ой строчки письма пили ее. Да и пропала. Это лишь была волна одна и первая. Теперь панна несчастная".

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Чувство Евгении Бачинской крепчают. Но он не отвечает на ее письма и не приезжает из Кракова, куда поступает на медицинский факультет. А о своих чувствах пишет Ольге Гаморак: "Радовался, что я тогда так хорошо полюбился. А потом перестал".

Влюбленная не может смириться с равнодушием парня. Тоскует и начинает болеть, развивается туберкулез. От него умирает. Василий Стефаник не едет на похороны. Боится осуждения ее родителей.

Учится неохотно, больше времени посвящает творчеству. Пишет новеллы, которые публикует газета "Труд" в Черновцах. Осенью 1898 приезжает в гости к священнику Василия Калитовскому в село Троица - теперь Коломыйский район. Он женат на старшей дочери Кирилла Гаморака - Евгении. Имеют двоих детей. Стефаник влюбляется в хозяйку. Ей он тоже неравнодушен.

Как завершился роман и о других отношениях Василия Стефаника с женщинами читайте в журнале "Країна" №571 за 13 мая 2021 года.

14 мая 1998-го от сердечного приступа в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет, умер легендарный певец, актер и икона шоу-бизнеса Фрэнк Синатра.

Синатра родился в итало-американской семье в городе Хобокене в 1915-м. Он стал первой суперзвездой популярной музыки, карьера которого в сфере развлечений длилась более 50 лет. В первом воплощении певческой карьеры был мастером романтических баллад, популярных во время Второй мировой войны. После того, как его внешность стала менее привлекательной в конце 1940-х, заново открыл себя как певец в стиле свинг с более грубым стилем пения и возвратился в 1950-х.

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