Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой

Фото: europeana.eu

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии города Снятин - современная Ивано-Франковская область. Их сделали австрийские военные фотографы во время Первой мировой войны.

Город находится на левом берегу реки Прут. В 5 км к югу от города проходит железнодорожная колея Львов-Черновцы.

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До Первой мировой войны Снятин принадлежал Австро-Венгрии. Дважды городок занимали российские войска. Впервые - с сентября 1914 по апрель 1915-го. Затем - с июня 1916 по август 1917 года. В ноябре 1918-го Снятин вошел в состав Западно-Украинской Народной Республики.

В Тлумацком районе Ивано-Франковской области находится село Нижнив. Во время Первой мировой войны в нем базировались австрийские солдаты и размещался госпиталь. Военные сделали фото, которые предлагаем пересмотреть.