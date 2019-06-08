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суббота, 08 июня 2019 13:21

Как выглядело украинский городок, за которое сражались во время Первой мировой
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Во время Первой мировой войны за Снятин сражались русские и австрийские войска
Фото: europeana.eu
Во время Первой мировой войны за Снятин сражались русские и австрийские войска
Во время Первой мировой войны за Снятин сражались русские и австрийские войска
Во время Первой мировой войны за Снятин сражались русские и австрийские войска
Во время Первой мировой войны за Снятин сражались русские и австрийские войска

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии города Снятин - современная Ивано-Франковская область. Их сделали австрийские военные фотографы во время Первой мировой войны.

Город находится на левом берегу реки Прут. В 5 км к югу от города проходит железнодорожная колея Львов-Черновцы.

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До Первой мировой войны Снятин принадлежал Австро-Венгрии. Дважды городок занимали российские войска. Впервые - с сентября 1914 по апрель 1915-го. Затем - с июня 1916 по август 1917 года. В ноябре 1918-го Снятин вошел в состав Западно-Украинской Народной Республики.

В Тлумацком районе Ивано-Франковской области находится село Нижнив. Во время Первой мировой войны в нем базировались австрийские солдаты и размещался госпиталь. Военные сделали фото, которые предлагаем пересмотреть.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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Голосов: 1840
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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