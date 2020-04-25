Как выглядело подольский город после обстрела - подборка фото

На старых фото показали, как выглядел город Бучач во времена Первой мировой войны.
Сейчас он находится в Тернопольской обл. На фото попали результаты бомбардировки города русскими в 1916 году, сообщает Kresy na starych fotografiach.
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Также на фото попала ратуша, здания города, жители и река Стрыпа.
В интернете опубликовали фотографии города Ковель на Волыни времен Первой мировой войны.
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