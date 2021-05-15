 
Ексклюзивы
1/5
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 1530
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 720
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 486
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 558
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 666
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 531
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 666
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 801
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 162
Фото
Все фото
18
12
10
10
5
Как выглядели австрийцы в старину- подборка фото
Как выглядели австрийцы в старину- подборка фото
Кремль начал выводить войска
Кремль начал выводить войска
Как нацисты обходились с евреями - жуткие фото
Как нацисты обходились с евреями - жуткие фото
Сельские дома и источник - как в 1961-м выглядел район Львова
Сельские дома и источник - как в 1961-м выглядел район Львова
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Видео
Все видео
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
УИНП создал видео о мифах Дня победы
УИНП создал видео о мифах Дня победы
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 702
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 648
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 378
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 531
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 504
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
воскресенье, 16 мая 2021 01:13

Как выглядели австрийцы в старину- подборка фото
18

  Комментировать

Как ранее одевались австрийцы
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Как ранее одевались австрийцы
Как ранее одевались австрийцы
Как ранее одевались австрийцы
Как ранее одевались австрийцы

Показали фото жителей австрийского города Браунау-на-Инне в начале ХХ в.

На фотографиях можно увидеть традиционные костюмы австрийцев. Хотя этот народ является немецкоязычным, он сохранил свою идентичность. Австрийцы говорят на собственном диалекте немецкого и преимущественно исповедуют католицизм. Фото опубликовали "Хроніки прекрасної епохи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как одевались хорваты в старину - подборка фото

Город Браунау-на-Инне существовал еще с античных времен. Долгое время он был частью Баварского королевства, но в 1816 перешел к Австрийскому королевству. Город известен тем, что в нем родился будущий нацистский диктатор Адольф Гитлер. Сейчас относится к федеральной земле Верхняя Австрия.

Показали кольоризовани фотографии Тироля в конце XIX в. Историческая горная область входила в цислейтанскую часть Австро-Венгрии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядели австрийцы в старину- подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 13113
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 10278
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 8523
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 6687
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы Просмотров: 5040
История
Ввели новые школьные предметы
Ввели новые школьные предметы
 Просмотров: 297
Кремль начал выводить войска
Кремль начал выводить войска
12
 Просмотров: 1926
130 лет со дня рождения Михаила Булгакова: интересные и загадочные факты из жизни и творчества
130 лет со дня рождения Михаила Булгакова: интересные и загадочные факты из жизни и творчества
 Просмотров: 513
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
 1 Просмотров: 855
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
16
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
9
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
3
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 709
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть