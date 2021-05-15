Как выглядели австрийцы в старину- подборка фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Показали фото жителей австрийского города Браунау-на-Инне в начале ХХ в.

На фотографиях можно увидеть традиционные костюмы австрийцев. Хотя этот народ является немецкоязычным, он сохранил свою идентичность. Австрийцы говорят на собственном диалекте немецкого и преимущественно исповедуют католицизм. Фото опубликовали "Хроніки прекрасної епохи".

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Город Браунау-на-Инне существовал еще с античных времен. Долгое время он был частью Баварского королевства, но в 1816 перешел к Австрийскому королевству. Город известен тем, что в нем родился будущий нацистский диктатор Адольф Гитлер. Сейчас относится к федеральной земле Верхняя Австрия.

Показали кольоризовани фотографии Тироля в конце XIX в. Историческая горная область входила в цислейтанскую часть Австро-Венгрии.