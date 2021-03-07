Как выглядел украинский город перед началом Второй мировой - подборка фото

Показали фото Мукачево на Закарпатье 1939 года.

Фотографии сделали венгерские корреспонденты. Их опубликовали на сайте Fortepan.

Венгрия оккупировала Мукачево в 1938 году согласно Венскому арбитражу.

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На фото попали центральные районы города, ратуша, замок Паланок и окрестности города.

Показали фотографии львовского Лычакова, сделанные в конце XIX - начале ХХ в. На фото попали дома на ул. Лычаковской и местные жители.