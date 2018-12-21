Как выглядел оккупированный Киев во время Второй мировой войны

Недавно в интернете опубликовали венгерские архивные снимки Киева.

"В частности, в этом архиве есть фотографии венгерского фотолюбителя, который был в оккупированном Киеве как солдат во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении Главком.

На фото видно поврежденные или полностью разбитые здания, вокзал и уцелевшие кирпичные многоэтажки.

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Кроме того, можно рассмотреть еще незастроенный левый берег Днепра.

Ранее сообщалось, как готовились к Новому году киевляне в начале ХХ в.