Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото

Показали старинные фото Коломыи современной Ивано-Франковской обл.
Город является центром гуцульской народного творчества, сообщает Kresy na starych fotografiach.
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Фотографии сделаны во время Пенршои мировой войны. На них можно увидеть австрийских военных и разрушенные дома.
Фотографии, сделанные во время прокладки польско-румынской границы в 1930-х годах, сохраняются в Национальном цифровом архиве Польши.
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