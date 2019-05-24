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пятница, 24 мая 2019 03:28

Как выглядел человек 1300 лет назад: фото

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1300 назад в Швейцарии жил человек, остатки которого обнаружили археологи в 2014 году. Его скелет нашли в городе Гренхен на севере Швейцарии в одной из 47 могил, датируемых примерно 700 гг. Н.э.

Захоронение носило черты римского стиля, могила была выложена камнем, а ноги погребенного были направлены на север.

Исследователи назвали мужчину Аделазием Ельбахусом и смогли установить, что ему было от 19 до 22 лет, а рост составлял примерно 167 см. Аделазий страдал от хронического остеомиелита - инфекции костной ткани и дефицита витаминов, что, наверное, и привело к ранней смерти.

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Обрамленная большими камнями могила может свидетельствовать о том, что погибший занимал более высокое социальное положение, чем большинство людей, живших тогда на территории современного Гренхене.

Автор: COURTESY DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY OF THE CANTON SOLOTHURN, SWITZERLAND
 

По словам реконструктора, его поразил отличное состояние зубов человека. Обычно при реконструкции лица для того, чтобы воспроизвести зубы, приходится внимательно изучать другие части лица.

Чтобы выделить эту особенность, Аделазия изобразили слегка улыбающимся.

Автор: OSCAR NILSSON
 
В Чернигове на мысе Елецкой горы во время раскопок археологи обнаружили семиярусное кладбище, которое существовало на территории города с XIV по XIX в. Также у могил найдены крестик XVIII в, 2 "дымчатые" миски того же времени и другие предметы быта.
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