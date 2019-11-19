Как во время Голодомора украинцы меняли драгоценности на зерно

В течение 1931-1936 годов в СССР действовала организация Торгсин. Сначала она занималась торговлей с иностранцами. Впоследствии в Торгсине начали выменивать товары на драгоценности у обычных людей. Во времена Голодомора в Украине 1932-1933 годов люди были вынуждены сдавать в Торгсин драгоценности, чтобы получить продукты.

В воспоминаниях старожилов и трудах историков можно прочитать, что во время Голодомора люди несли ценные вещи в "Торгсин". Там обменивали их на продукты. Когда и с какой целью возникли эти заведения?

Название "Торгсин" происходит от "Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами", - рассказал Gazeta.ua историк Николай Горох. Его история начинается в июле 1930-го в Москве. Советскому союзу критически не хватало иностранной валюты и драгоценных металлов для покупки за рубежом современных технологий. Золотой запас Российской империи и церковные драгоценности быстро исчерпали себя. К тому же, в мире начинается Великая депрессия - экономический кризис. На основные экспортные товары - лес, нефть и зерно начинают падать цены. Решают брать ресурсы внутри страны. Государственное политическое управление берется искать драгоценности у населения. Но просто изъять их получается не всегда. Конфискуют только ценности, которые имеют художественное значение. В то же время, в СССР приезжают иностранцы - туристы, наемные работники и инженеры. Надо было сделать так, чтобы их валюта не пошла по рукам в "черный рынок". Поэтому для них создают специальные магазины, которые должны валюту аккумулировать. Но постепенно стало понятно, что такие заведения только в столице и по крупнейшим городам не справляются с этой задачей. В январе 1931-го Торгсин получает союзный статус, выходит за пределы Москвы и портов. Распространяется на большинство городов Советского Союза. Для них выделяют красивые здания и выделяют оценщиков. Но иностранцев было не так много. Через пол года советским гражданам позволяют идти в этих спецмагазины. Но покупать товары они могут только за золотые монеты и иностранную валюту, которую могли получить от родственников из-за рубежа. Затем начали скупать бытовое золото, украшения, кольца, нательные крестики. Через год начинают принимать серебро, потом драгоценные камни и платину. Перед тем люди приносили их и просили сдать. Пик работы Торгсина приходится на 1932-1933 годы. Действовала система жестко по вертикали. В Москве был центр всесоюзного объединения Торгсин, в Киеве - Всеукраинская контора. Ей подчинялись областные конторы, под ними были отделения, которые контролировали магазины. Массовое открытие местных магазинов состоялось в 1932 году. Их популярность падает вместе с отступлением голода. На тот момент люди уже сдали основную массу ценностей. Если кого-то осталось, то они уже колебались, нести в Торгсин или может обойдется. Автор: "Україна модерна" У Торгсинов всегда были большие очереди

Что собой представляли магазины? Кто в них работал?

Многие услышав о Торгсин, вспоминают о романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и магазин на Смоленской площади. Он занимал 6 этажей. Там продавали одежду, обувь, ткани, продукты и другие товары. Их покупали в обмен на драгоценности. Иностранцы приходили за икрой, сувенирамии дорогим спиртным. В регионах магазины были не так велики. Их строили скромнее. Очень часто это были переоборудованные помещения. В них работали местные. В первую очередь смотрели, чтобы это были настоящие сторонники власти, преимущество брали членов коммунистической партии. Лишь каждый пятый имел высшее или среднее образование. Много было бывших директоров магазинов, продавцов, приемников ценностей, ювелиров, зубных техников и часовщиков. Среди таких водились опытные мошенники, которые могли уменьшить пробу - человеку платили мало, отчитывались о реальной цене, а разницу оставляли себе. Подделывали вес - записывали о полученных 32 граммах драгоценного металла, а затем между 3 и 2 ставили запятую. Люди писали жалобы, когда чувствовали, что их обманывают. Хотя оценка проходила на глазах у клиента, но работники позволяли себе отломить себе часть какого-то золотого изделия. Доказать это было невозможно. Продукты в магазинах часто портились. Их списывали. Бывало, руководители магазинов договаривались с производителями и сдавали товары на вторичную переработку. Например, пряники. Человеку платили мало, отчитывались о реальной цене, а разницу оставляли себе

Был выбор продуктов или это зависело от вещей, которые сдавали?

Оценщик определял вес изделия и говорил, сколько за него может заплатить. Выписывал квитанцию, по которой выдавали "торгсиновские деньги" - товарные ордера. Впоследствии их заменили на талоны различных номиналов. С этими бумажками шли к прилавкам. Там выбирали нужное. Сначала это были преимущественно промышленные товары. Но в 1932-1933 годах такие вещи никого не интересовали. Наиболее востребованной стала категория "хлебофураж" - зерно и мука. На Черниговщине в 1933 году 94 процента продаж в Торгсине составляли товары продуктовой группы. Из них более половины - хлебофураж. Его быстро разбирали. Чтобы другие товары не лежали, их продавали "в нагрузку". Если ты хочешь купить зерно, то должен еще приобрести бюст какого-то политического деятеля или горн. Официально это не было разрешено, но на местах запрет игнорировали. Если не было нужного, то ждали, когда привезут. Бывало, что человек не доживал до прибытия машины с товарами. Умирали у магазинов. Самым дорогим товаром был трактор. Он стоил 11 тыс. торгсиновских рублей. Это 2 кг золота. Лишь в 1935-м стали больше покупать промтовары. Но в следующем году Торгсин закрыли из-за непопулярности.

Известны ли случаи, когда люди воровали в церквях или у богатых ради того чтобы сдать в Торгсин? Проверяли ли вещи на предмет владельца? Были ли какие-то ограничения?

Церковные ценности официально не позволяли сдавать в Торгсин. Они считались собственностью государства. Исторические ценности принимали и продавали иностранцам. Были инструкции, по которым определяли художественные вещи. То, что стоило больше чем металл, отбирали и реализовали через антикварные магазины. В маленьких городах инструкции часто игнорировали. Там всегда стояли большие очереди. Оценщики, чтобы получить зарплату, должны были ежедневно принять 100-130 человек. Поэтому на историческую стоимость вещей не обращали внимание. Автор: "Україна модерна" Люди сдавали в Торгсин драгоценности, чтобы выжить Если произошло ограбление музея, то перечень ценностей передавали в Торгсин. Если кто приходил с перечисленным, его считали вором. В Нежине студенты похитили из музея монеты и затем пытались продать в Торгсин. В магазине выяснили, что они не серебрянные. Бывало в Торгсин заходили с фальшивой валютой. Брали купюру 1 доллар и пририсовали нули. Одни умельцы добавили нули, но не переписали номинал. Существовали каталоги с изображениями денег других стран. Их вырезали и сдавали в Торгсин. Продавцы могли знать доллары, но в других валютах разбирались слабо. Могли и взять. Во время Голодомора раскапывали древние могилы, чтобы снять кольца, крестики и вырвать золотые зубы. Некоторое время их даже перестали принимать в Торгсине.

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Грабили ли отделения?

Да, довольно часто. Большинство магазинов на Черниговщине были минимум раз ограблены. Это делали ночью. В Одессе происходили нападения с оружием. Выносили продукты. У сторожей была очень низкая зарплата - около 50 рублей. Им хотели выдать оружие, но они отказывались. Боялись, что будут нападать ради него. В некоторые магазины залезали через потолок, окна или пол. Делали подкопы под складами и вытаскивали продукты. Часто нападали на передвижные лавки Торгсина. Поэтому работники очень не хотели с ними выезжать. Денежные знаки Торгсина котировались и на черном рынке. За 1 торгсинивський рубль можно было получить от 30 до 50 рублей СССР в разное время. Спекулянты работали под лавками. Останавливали крестьян и выкупали ценности. Подсовывали фальшивки или ворованные деньги. Автор: Ukrainian Winnipeg Торгсины были созданы, как учреждения торговли с иностранцами

Торгсины действовали часто несправедливо, но давали возможность спасти жизнь. Как к ним относились люди?

С недоверием. Считали, что это контора Государственного политического управления. Они не только отбирали ценности у людей, но и вели разведывательную работу. У персонала выпытывали, кто больше сдает драгоценностей. Если кто-то часто кто-то приходил с валютой, то к нему могли наведаться с допросом. Говорили, что если у тебя есть средства для Торгсина, то должны быть и для нас. Могли арестовать и держать в камере, допрашивали, кормили соленой рыбой и не давали пить. Ломали человека. Об этом знали и воспринимали Торгсины, как места для выявления лиц с драгоценностями. За рубежом активно рекламировался Торгсин. Призвали пересылать деньги родным. Особенно активно работали с еврейской и украинской общинами. В газете "Дело" во Львове, который входил в состав Польши, была статья о Торгсине. Автор удивлялся появлению рекламы этой системы. Это подтверждало, что в СССР существуют проблемы. Воспринимали Торгсины, как места для выявления лиц с драгоценностями Деньги пересылали, но тоже очень осмотрительно. Никто не верил в искренность намерений советской власти. Делали переводы в немецкие колонии на юге Украины. Но когда к власти пришел Адольф Гитлер, то людей начали заставлять отказываться от помощи. Делали это так, чтобы средства переходили государству. Тех, кто регулярно получал деньги подозревали в шпионаже. В Чернигове был граф Соловьев, которому родственники передали из Германии 5 марок. По подозрению в шпионаже он отсидел несколько месяцев. Спасло его то, что это был одноразовый перевод.

Скольким людям система все же помогла выжить?

Есть списки полученного в денежном эквиваленте. Черниговская областная контора была одной из самых бедных. Она собрала где-то 880 кг золота. За мешок муки надо было дать 11 г золота. Если перевести все на него, то получается около 80 тыс. мешков. Если растянуть на несколько лет, то это количество незначительно. За мешок муки надо было дать 11 г золота

Есть ли упоминания о Торгсине в показаниях очевидцев Голодомора?

Люди тоскуют по драгоценностями. Они всю жизнь зарабатывали на них, сохраняли, хотели передать детям. Или это была единственная вещь, которая осталась от родителей или дедушек. Могли сдать Георгиевский крест, который считался символом большой доблести. Люди получали психологическую травму, у них забирали память. Вещи порой разламывали на глазах.

Вернуть свои вещи из Торгсина можно было?

Нет. Их как лом составляли до ящиков, которые сразу отправляли на переплавку.

Какое отношение было у иностранцев к Торгсине? Понимали они судьбу людей, которые сдавали свои вещи?

Иностранцы были разные. Они имели валюту, которую советская власть хотела получить. Для них в портах существовала валютная проституция. Один из иностранцев вспоминает, что в магазине продавали антирелигиозные плакаты. Американцы их покупали, как подтверждение о существовании борьбы с религией в СССР. Кто-то понимал, что у местных есть с этим проблемы. А другие воспринимали как обычные магазины. Большинство не выезжали за пределы городов и не видели реальной жизни местных.

Память жертв Голодомора почтят 23 ноября. В этот день пройдут траурные мероприятия у мемориальных знаков и мест массовых захоронений. В 16:00 люди зажгут свечи на подоконниках - в память о трагедии.