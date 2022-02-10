Как в старину выглядел украинский город, который могли отдать полякам - подборка фото

Фото: Polona.pl

Gazeta.ua собрала фото Червонограда начала XX ст.

Этот город расположен во Львовской области. До 1951 года он назывался Кристинополем.

Город основал в 1692 году коронный гетман Феликс Казимир Потоцкий. Он назвал город в честь своей жены Кристины Любомирской.

Его внук воевода русский Францишек Салезий Потоцкий построил в городе дворец и основал монастырь Василиан. Во дворце гостил авантюрист Джакомо Казанова.

После первого раздела Речи Посполитой Кристинополь стал частью Австрии.

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С 1919 года город принадлежал Польше. После второй мировой войны его хотели передать Польской народной республике. Но после советско-польского межправительственного соглашения его передали в РСФСР.

Gazeta.ua собрала фото города Белз во Львовской области. Первое воспоминание о городе есть в "Повести временных лет". 1030 князь Ярослав Мудрый отвоевал Белз у поляков. В Белге была большая еврейская община.