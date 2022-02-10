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пятница, 11 февраля 2022 00:46

Как в старину выглядел украинский город, который могли отдать полякам - подборка фото
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Gazeta.ua собрала фото Червонограда начала XX ст.
Фото: Polona.pl
Этот город расположен во Львовской области.
После второй мировой войны его хотели передать Польской народной республике.

Gazeta.ua собрала фото Червонограда начала XX ст.

Этот город расположен во Львовской области. До 1951 года он назывался Кристинополем.

Город основал в 1692 году коронный гетман Феликс Казимир Потоцкий. Он назвал город в честь своей жены Кристины Любомирской.

Его внук воевода русский Францишек Салезий Потоцкий построил в городе дворец и основал монастырь Василиан. Во дворце гостил авантюрист Джакомо Казанова.

После первого раздела Речи Посполитой Кристинополь стал частью Австрии.

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С 1919 года город принадлежал Польше. После второй мировой войны его хотели передать Польской народной республике. Но после советско-польского межправительственного соглашения его передали в РСФСР.

Gazeta.ua собрала фото города Белз во Львовской области. Первое воспоминание о городе есть в "Повести временных лет". 1030 князь Ярослав Мудрый отвоевал Белз у поляков. В Белге была большая еврейская община.

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