Как в старину выглядел Святошин - подборка открыток

Фото: Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В.Г. Заболотного

Опубликовали старые фото Святошина.

Открытки с различными видами опубликовала Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Владимира Заболотного.

В начале ХХ в. в Святошине был дачный поселок. Для дачников построили трамвайную линию.

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На старинные фотографии попал вокзал, трамвай, водяная мельница и другие постройки.

29 мая 1913-го в Киеве открылась Всероссийская фабрично-заводская, торгово-промышленная, сельскохозяйственная и научно-художественная выставки. Выставка заняла территорию 28 га вокруг Черепановой горы, земель военно-инженерного ведомства и Троицкой площади.