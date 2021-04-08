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четверг, 08 апреля 2021 11:42

Как в старину выглядел Святошин - подборка открыток
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Опубликовали старинные открытки с фото Святошино
Фото: Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В.Г. Заболотного
Опубликовали старинные открытки с фото Святошино
Опубликовали старинные открытки с фото Святошино
Опубликовали старинные открытки с фото Святошино
Опубликовали старинные открытки с фото Святошино

Опубликовали старые фото Святошина.

Открытки с различными видами опубликовала Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Владимира Заболотного.

В начале ХХ в. в Святошине был дачный поселок. Для дачников построили трамвайную линию.

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На старинные фотографии попал вокзал, трамвай, водяная мельница и другие постройки.

29 мая 1913-го в Киеве открылась Всероссийская фабрично-заводская, торгово-промышленная, сельскохозяйственная и научно-художественная выставки. Выставка заняла территорию 28 га вокруг Черепановой горы, земель военно-инженерного ведомства и Троицкой площади.

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