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пятница, 14 июня 2019 11:21

Как в "Игре Престолов": нашли артефакт с драконом

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Автор: yorkpress.co.uk
  В Йорке, Великобритания нашли элемент одежды с изображением дракона
В Йорке, Великобритания нашли элемент одежды с изображением дракона

Средневековый артефакт нашли электрики в городе Йорк в Великобритании. Им оказался кусок хорошо сохранившегося элемента одежды - кожи с изображением дракона.

"Во время ремонтных работ мы тесно сотрудничаем с Йоркским археологическим фондом. На днях меняли высоковольтный кабель. Не ожидали раскопать что-то интересное. Фрагмент кожи с рисунком средневекового дракона выглядит так, будто он прямо из "Игры престолов", - отметил бригадир Майк Хаммонд.

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"Это невероятно хорошо сохранившийся и фантастически украшенный фрагмент кожи. Вероятно, сохранился благодаря глубине, на которой находился. Он ниже уровня канализации, которая была проложена более чем 100 лет назад", - добавил руководитель проекта по Йоркского археологического института Тебе Кендалл. Об этом сообщает York Press.

Средневековая шахматная фигура стоимостью $1 млн была найдена в семейном сундуке в шотландском Эдинбурге. Она считалась утраченной более 200 лет.

Дед той семьи скупал антиквариат. Приобрел шахматную фигуру всего за 5 фунтов 1964-го. Никакого представления о ценности фигурки, сделанной из кости, не имел. Передал ее на хранение семье.

Родственники заботилась о ней 55 лет, прежде чем взять в аукционный дом Sotheby's в Лондоне

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