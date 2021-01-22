Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото

Показали фотографии европейцев, отдыхавших на курортах в зимы 1909-1914 годов.

Фотографии размещены на страницах австрийского журнала Moderne illustrierte Zeitung für Reise und Sport. Их публикуют "Хроники прекрасной эпохи".

На фотографиях можно увидеть чем занимались отдыхающие и спортсмены, снаряжение тех времен, а также пейзажи.

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Ранее публиковали фотографии Ворохты Станиславского воеводства Польши - теперь Ивано-Франковской области, сделанные зимой 1930-х польским фотографом Генриком Поддембским.

В 1930-х годах в Ворохте работало несколько пансионатов для богатых туристов. Люди катались на лыжах, санках, или же просто отдыхали, наслаждаясь видами и прохладным горным воздухом.

Тренировались там и спортсмены. С 1922 года действовал трамплин для прыжков, на котором часто проводили государственные соревнования.