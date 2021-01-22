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воскресенье, 24 января 2021 01:13

Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
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Как отдыхали на европейских курортах 110 лет назад
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Как отдыхали на европейских курортах 110 лет назад
Как отдыхали на европейских курортах 110 лет назад
Как отдыхали на европейских курортах 110 лет назад
Как отдыхали на европейских курортах 110 лет назад

Показали фотографии европейцев, отдыхавших на курортах в зимы 1909-1914 годов.

Фотографии размещены на страницах австрийского журнала Moderne illustrierte Zeitung für Reise und Sport. Их публикуют "Хроники прекрасной эпохи".

На фотографиях можно увидеть чем занимались отдыхающие и спортсмены, снаряжение тех времен, а также пейзажи.

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Ранее публиковали фотографии Ворохты Станиславского воеводства Польши - теперь Ивано-Франковской области, сделанные зимой 1930-х польским фотографом Генриком Поддембским.

В 1930-х годах в Ворохте работало несколько пансионатов для богатых туристов. Люди катались на лыжах, санках, или же просто отдыхали, наслаждаясь видами и прохладным горным воздухом.

Тренировались там и спортсмены. С 1922 года действовал трамплин для прыжков, на котором часто проводили государственные соревнования.

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