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среда, 23 июня 2021 01:13

Как разместились военные и медики во Львове во время Первой мировой войны - подборка фото
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Как выглядел Львов во время Первой мировой войны
Фото: photo-lviv.in.ua
Как выглядел Львов во время Первой мировой войны
Как выглядел Львов во время Первой мировой войны
Как выглядел Львов во время Первой мировой войны
Как выглядел Львов во время Первой мировой войны

Опубликовали фото Львова 1914 - 1916 годов.

В то время шла Первая мировая война. На улицах города можно увидеть австрийских военных и медиков, сообщают "Фотографії старого Львова".

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На фотографиях можно увидеть гражданских жителей Львова и архитектуру города.

Опубликовали фото села Большой Полюхов Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны. Военные действия проходили мимо села. Часть домов подожгли казаки российской армии, наступавших.

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