Как разместились военные и медики во Львове во время Первой мировой войны - подборка фото

Фото: photo-lviv.in.ua

Опубликовали фото Львова 1914 - 1916 годов.

В то время шла Первая мировая война. На улицах города можно увидеть австрийских военных и медиков, сообщают "Фотографії старого Львова".

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На фотографиях можно увидеть гражданских жителей Львова и архитектуру города.

Опубликовали фото села Большой Полюхов Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны. Военные действия проходили мимо села. Часть домов подожгли казаки российской армии, наступавших.