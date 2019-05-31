Как проходила встреча короля и царя в море

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В конце мая 1908 состоялась встреча российского царя Николая II и короля Великобритании Эдуарда VII.

Встреча состоялась на кораблях у Таллинна. Использовали яхты короля Великобритании Эдуарда VII "Виктория и Альберт" и "Александра", яхту царя Николая II "Штандарт", яхту царица императрицы Марии Федоровны "Полярная звезда".

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Это был первый визит короля Англии в Российскую империю. Вся встреча проходила исключительно на трех яхтах, между которыми курсировали шлюпки. Такой формат встречи на высшем уровне выбрали из-за угрозы террористических актов со стороны российских революционеров.

29 мая 1913-го в Киеве открылась Всероссийская фабрично-заводская, торгово-промышленная, сельскохозяйственная и научно-художественная выставки.