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суббота, 17 июля 2021 01:13

Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото
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Опубликовали фото албанских женщин начала XX в.
Фото: "Хроніки прекрасної епохи"
Албанцы - мусульманский народ, поэтому их женщины покрывают голову
В городах албанки носили широкие шаровары

Опубликовали фото албанских женщин в начале XX в.

Албанки одеты в национальную одежду. Фотографии опубликовали в сообществе "Хроники прекрасной эпохи".

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В разных районах албанки одевают разные костюмы. В горной части они носили длинное льняное рубашку-платье, два фартука и короткие куртки. В области Шкодер женщины подвязывали рубашки до плеч красными лентами, корсаж украшали серебряными монетами. На севере Албании пояс украшали кистями в зависимости от возраста. Молодые девушки - красными, пожилые женщины - черными. Жительницы городов носили шаровары из хлопка или шелка.

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавания на зафрахтованных судах в близлежащие местности.

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