Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото

Фото: "Хроніки прекрасної епохи"

Опубликовали фото албанских женщин в начале XX в.

Албанки одеты в национальную одежду. Фотографии опубликовали в сообществе "Хроники прекрасной эпохи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яхты, мороженое и пышные застолья - как жили финны в начале ХХ века

В разных районах албанки одевают разные костюмы. В горной части они носили длинное льняное рубашку-платье, два фартука и короткие куртки. В области Шкодер женщины подвязывали рубашки до плеч красными лентами, корсаж украшали серебряными монетами. На севере Албании пояс украшали кистями в зависимости от возраста. Молодые девушки - красными, пожилые женщины - черными. Жительницы городов носили шаровары из хлопка или шелка.

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавания на зафрахтованных судах в близлежащие местности.