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понедельник, 03 июня 2019 15:32

Как обживали побережья Одессы 100 лет назад - подборка фото
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Вниманию читателей Gazeta.ua предлагаем цветные открытки одесской гавани, которые были сделаны в 1900-1914 годах.

Обживать тамошнее побережье Черного моря начали в V в. до н. е. Тогда на месте современного центра Одессы существовало древнее греческое поселение Гавань Истриан. Остатки этой колонии застроены современным Приморским бульваром.

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Позже был поселок Хаджибей. Его в конце XVIII в. завоевали войска Российской империи. Тогда поселение переименовали в Одессу.

Фотографии Очакова Николаевской области опубликовали в сети. Они датируются 1976 годом. Были собраны в подарочном альбоме.

"На самом краю живописного мыса, у подножия которого воды Днепра и Буга встречаются с волнами Черного моря, стоит известно многим со школьной скамьи город. Это Очаков. Белые, нарядные дома его и чистые, прямые улицы утопают в буйной зелени", - писали составители.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

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