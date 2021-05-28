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суббота, 29 мая 2021 10:30

Как менялся центр Киева за последние 100 лет
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Оперный театр в 1920-х
Разрушенный Крещатик под немецкой оккупацией
Майдан Независимости в 1942-м
Майдан Независимости в 1959-м

За годы центральная часть столицы Украины сильно менялась.

Gazeta.ua собрала фотографии, которые показывают историю Киева на протяжении 100 лет.

Крещатик сильно пострадал во время взрывов 1941 года. Старинные здания были утрачены. На их месте построили новые, в советском стиле.

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Майдан Независимости - главная площадь страны. При СССР здесь был монумент Октябрьской революции. Его демонтировали 1991 года. В 2001 году провели реконструкцию.

Формат празднования Дня Киева адаптировали в соответствии с карантинными требованиями. Мероприятий в честь праздника в столице в этом году будет значительно меньше. Чем будет удивлять столица в свой день рождения - по ссылке.

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