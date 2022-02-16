Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото

Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Gazeta.ua собрала старинные фотографии, на которых войска Российской империи запускают аэростаты.

Фотографии были сделаны на территории Галиции или Волыни. Точное место не установили.

Фотографом является Игнатий Фудаковский. Он происходил из польской помещичьей семьи, проживавшей в Украине. Служил в 12-й минометной артиллерийской эскадрилье во время Первой мировой войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередь за колбасой и строительства - как жил Восточный Берлин 1968-го

Аэростаты в те времена использовались в качестве барьера для самолетов.

Gazeta.ua собрала фото аэростатов, которые запускали в Украине во время Первой мировой войны. Аэростаты поднимали австро-венгерские военные. Их использовали для наблюдения и сбивания самолетов.