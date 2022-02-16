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четверг, 17 февраля 2022 00:46

Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
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Gazeta.ua собрала старые фотографии, на которых войска Российской империи запускают аэростаты
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Фотографии были сделаны на территории Галиции или Волыни
Фотографом является Игнатий Фудаковский

Gazeta.ua собрала старинные фотографии, на которых войска Российской империи запускают аэростаты.

Фотографии были сделаны на территории Галиции или Волыни. Точное место не установили.

Фотографом является Игнатий Фудаковский. Он происходил из польской помещичьей семьи, проживавшей в Украине. Служил в 12-й минометной артиллерийской эскадрилье во время Первой мировой войны.

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Аэростаты в те времена использовались в качестве барьера для самолетов.

Gazeta.ua собрала фото аэростатов, которые запускали в Украине во время Первой мировой войны. Аэростаты поднимали австро-венгерские военные. Их использовали для наблюдения и сбивания самолетов.

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