Как австрийцы и русские разбомбили деревню, упомянутую в "Захар Беркут"

Фото: picryl.com

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии из села Тухля - теперь Сколевский район Львовской области. Они сделаны после боев между российской и австрийской армиями в 1914-1916 годах.

Населенный пункт расположен в узкой долине реки Опир. Во второй половине 1880-х годов через него проложили железную дорогу Стрый-Мукачево.

Иван Франко в повести "Захар Беркут" писал: "Старинное село Тухля - это была большая горная деревня с двумя или тремя большими приселками, всего около полутора тысяч душ. Село и выселки лежали не там, где лежит настоящая Тухля, но совсем выше среди гор, в просторной продольной долине, которая теперь поросла лесом и зовется Запалой долиной".

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Тухля известна колодцем Ивана Франко, памятником писателю и церковью, расписанной Корнилий Устияновичем.

В Австрийском государственном архиве хранятся фото, которые сделаны в Крыму в годы Первой мировой войны. В объектив фотографа попали Ялта, Балаклава и Инкерман. Из памятников архитектуры узнается Ливадийский дворец.