Кадыров приказал изобразить в детском центре чеченцев, воевавших с Россией

Фото: РИА

Президент Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров во время визита в детский центр возмутился, что на стенах нарисованы Тор и Капитан Америка.

Приказал заменить их "настоящими национальными героями", передает "Цензор.нет".

"Добавьте фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, из которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - сказал Кадыров.

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На стенах изобразили портреты героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков шейха Мансура, Бейбулата Таймиева, Байсангура Беноевского. Они воевали с Россией.

Также изобразили отца Рамзана Кадырова Ахмада. Некоторое время он воевал против России в 1990-е годы, но затем перешел на сторону федеральных властей во время второй чеченской войны.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров никак не успокоится после введения против него и его семьи американских санкций. Сначала он опубликовал фото с пулеметами и вспомнил госсекретаря США Майка Помпео, теперь запретил главе Госдепартамента въезд в Чечню.