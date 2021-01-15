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пятница, 15 января 2021 14:25

К юбилею Агатангела Крымского опубликовали его архив
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К юбилею Крымского опубликовали его документы
Фото: csamm.archives.gov.ua
К юбилею Крымского опубликовали его документы
К юбилею Крымского опубликовали его документы
К юбилею Крымского опубликовали его документы

К 150-летию со дня рождения востоковеда, писателя, публициста и переводчика Агатангела Крымского Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины оцифровал его личный фонд.

"Аксиомы не голосуются" - именно это жизненное кредо выдающегося ученого изложено в документе, который мы также предлагаем вашему вниманию. Это ценный архивный первоисточник - письмо Агатангела Крымского к литературоведу Федору Редьке о выходе из состава комиссии по редактированию русско-украинского словаря. Письмо, датированное 4 мая 1941 года, вероятно, стало решающим. Уже 20 июля 1941 года ученый был арестован по обвинению в антисоветской националистической деятельности и этапом отправлен в Казахстан", - сообщает архив в Facebook.

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В коллекции есть фотографии востоковеда и его окружения, личные документы, переписка и другие вещи.

Архив доступен по ссылке.

С 12 января 2021 года в обращение ввели памятную монету НБУ, посвященую Агатангелу Крымскому. Монета номиналом 2 грн высечена из нейзильбера, Тираж - 35 тыс. шт. Имеет массу 12,8 г и входить в категорию "Специальный анциркулейтед".

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