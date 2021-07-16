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пятница, 16 июля 2021 14:44

Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож
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В китайском городе Цзинань археологи раскопали и открыли 12 резных кирпичных гробниц времена правления монгольской династии Юань (1271-1368).

Все гробницы входили в группу из 35 памятников разного возраста, обнаруженных еще во время апрельских раскопок. Археологи отметили, что это самая большая группа кирпичных могильников юаней, найденная когда-нибудь в провинции Шаньдун, сообщает The History Blog.

Внутри гробницы сохранились надписи. Их расшифровка показала, что все могилы принадлежали представителям одной элитной семьи Гуо. Специалисты добавили, что могилы были устроены упорядочено и спланировано, а кровное родство похороненных дало ученым новые материалы для понимания устройства семейных кладбищ в те времена.

Сами гробницы мастера строили с помощью долота и деревянных молотков. Кое-где на стенах создавали резные узоры. Когда их покрывали краской то возникал впечатляющий трехмерный эффект.

В ходе раскопок археологи также обнаружили более 60 предметов из керамики и фарфора, бронзовые зеркала, медные монеты и культовые реликвии.

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Раскопали 12 изысканных гробниц времен династии Юань
Фото: thehistoryblog.com
Раскопали 12 изысканных гробниц времен династии Юань
Раскопали 12 изысканных гробниц времен династии Юань
Раскопали 12 изысканных гробниц времен династии Юань
Раскопали 12 изысканных гробниц времен династии Юань

Недавно на археологической памятке Китая бронзового века, городище Саньсиндуй, археологи обнаружили шесть новых жертвенных ям с 1 тыс. артефактов.

Возраст почти всех находок определили в 3 тыс. лет. Тогда теми территориями управляло царство Шу. Ценными предметами назвали золотые и бронзовые маски, вещи с выгравированными драконами и коровами, миниатюрные скульптуры из слоновой кости, шелк, образцы древнего риса и семян.

Также впервые за всю историю достопримечательности удалось обнаружить бронзовую фигурку человека, сидящего на коленях с повернутой в сторону головой.

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