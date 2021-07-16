Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож

В китайском городе Цзинань археологи раскопали и открыли 12 резных кирпичных гробниц времена правления монгольской династии Юань (1271-1368).

Все гробницы входили в группу из 35 памятников разного возраста, обнаруженных еще во время апрельских раскопок. Археологи отметили, что это самая большая группа кирпичных могильников юаней, найденная когда-нибудь в провинции Шаньдун, сообщает The History Blog.

Внутри гробницы сохранились надписи. Их расшифровка показала, что все могилы принадлежали представителям одной элитной семьи Гуо. Специалисты добавили, что могилы были устроены упорядочено и спланировано, а кровное родство похороненных дало ученым новые материалы для понимания устройства семейных кладбищ в те времена.

Сами гробницы мастера строили с помощью долота и деревянных молотков. Кое-где на стенах создавали резные узоры. Когда их покрывали краской то возникал впечатляющий трехмерный эффект.

В ходе раскопок археологи также обнаружили более 60 предметов из керамики и фарфора, бронзовые зеркала, медные монеты и культовые реликвии.

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Фото: thehistoryblog.com

Недавно на археологической памятке Китая бронзового века, городище Саньсиндуй, археологи обнаружили шесть новых жертвенных ям с 1 тыс. артефактов. Возраст почти всех находок определили в 3 тыс. лет. Тогда теми территориями управляло царство Шу. Ценными предметами назвали золотые и бронзовые маски, вещи с выгравированными драконами и коровами, миниатюрные скульптуры из слоновой кости, шелк, образцы древнего риса и семян. Также впервые за всю историю достопримечательности удалось обнаружить бронзовую фигурку человека, сидящего на коленях с повернутой в сторону головой.