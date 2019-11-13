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среда, 13 ноября 2019 12:54

Известному певцу вернули звание народного артиста

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Известному певцу вернули звание народного артиста
Вернуть Шаляпину звание народного артиста впервые пытались в 1956-м, но власть не пошла на этот шаг Фото: goodhouse.ru

Оперному певцу Федору Шаляпину вернули звание народного артиста СССР 13 ноября 1981-го. С 1922-го мужчина находился в состоянии невозвращенцев.

Покинул родину и выступал в США и многих европейских городах - в Париже, Лондоне, Берлине, Барселоне, Милане. Его отсутствие вызвало подозрения руководства страны относительно негативного отношения к ней.

Последней каплей терпения властей стало то, что в 1927-м Шаляпин пожертвовал средства собранные на одном из своих концертов детям эмигрантов. Советская пресса осветила это как поддержку монархистов-белогвардейцев. В этом же году специальным постановлением его лишили звания народного артиста и права возвращаться в СССР.

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Большую роль в этой кампании сыграл известный поэт Владимир Маяковский, который во многих своих публичных письмах травил Шаляпина.

"Вернись теперь такой артист
назад на русские рублики —
я первый крикну:
— Обратно катись,
народный артист Республики!", - писал тот.

Сам певец умер в Париже в 1938 году.

13 февраля 1873 года в Казане родился Федор Шаляпин. Его отец Иван служил в земской управе, мать Евдокия вела хозяйство. Сначала Федора родители отдали учиться на сапожника, затем - на токаря. В конце концов, парня устроили в 4-классное училище, которое он закончил с отличием. В 1890 году поступил в Уфе в хор труппы Семенова-Самарского. В 17-летнем возрасте Шаляпин дебютировал в опере.

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Дата
13
ноября

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