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четверг, 11 июля 2019 08:20

Известного банкира убит на дуэли

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Известного банкира убит на дуэли
Изображение Александра Гамильтона на 10 долларах США. Фото: ua.depositphotos.com

Вице-президент США Аарон Берр смертельно ранил своего давнего политического противника бывшего секретаря Джорджа Вашингтона и первого министра финансов США Александра Гамильтона на дуэли 11 июля 1804. Александр умер на следующий день в возрасте 47 лет. Причиной стала супружеская измена.

Событие американцы потом называли "самым драматическим моментом" в ранней истории США. После инаугурации 1789 первого президента США Джорджа Вашингтона Гамильтон стал первым министром финансов в его правительстве. При его содействии была создана банк США, который фактически был частным, и налажено стабильное денежное обращение . Ему удалось погасить государственные долги и сделать доллар стабильной валютой.

Из составленной перед поединком записки стало известно, что Гамильтон не собирался сопротивляться: "Мои религиозные и моральные принципы противоречат практике дуэлей. Вынужденное пролитие крови человеческого существа в частном поединке, запрещенном законом, причиняет мне боль ... Если Господь даст мне такую ​​возможность, я выстрелю в сторону первый раз и, думаю, даже второй".

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Берр вызвал Гамильтона на дуэль, услышав обвинения в ненадежности и распространении клеветы. Гамильтон помешал Аарону БССР стать мэром Нью-Йорка и публично высмеивал его в прессе и на различных собраниях. Аарон Берр требовал прощения и вызвал Александра Гамильтона на поединок на пистолетах. Берр смертельно ранил Александра Гамильтона, который умер на следующий день.

Берр стрелял, намереваясь просто ранить противника, но рана оказалась смертельной. Поскольку все население считало это хладнокровным убийством, Берр бежал на юг. Позже он занимался юридической практикой в ​​Нью-Йорке, где и умер.

Федеральное правительство США 10 марта 1862 впервые выпустил в обращение бумажные деньги. Нью-йоркская компания American Bank Note напечатала банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 долларов - на общую сумму $60 млн.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
июля

Известного банкира убит на дуэли

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